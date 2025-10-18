By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 18, 2025
LIVE HINDUSTAN News
साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के ये 10 उपन्यास जरूर पढ़ें
अगर आपको हिंदी साहित्य की किताबें पढ़ने का शौक है तो आप हमारे द्वारा बताए गए 10 सर्वश्रेष्ठ उपन्यास पढ़ सकते हैं। इन उपन्यासों को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए जानते हैं ये उपन्यास कौन-कौन से हैं।
हिंदी के 10 बेहतरीन उपन्यास
श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी को हिंदी के सबसे बेहतरीन उपन्यासों में से एक माना जाता है। इस उपन्यास को साल 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
राग दरबारी
भीष्म साहनी द्वारा लिखित उपन्यास तमस को साल 1975 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास को भी हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक माना जाता है।
तमस
यशपाल के उपन्यास तेरी मेरी उसकी बात को भी आप पढ़ सकते हैं। इसे साल 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तेरी मेरी उसकी बात
विष्णु प्रभाकर के उपन्यास अर्द्धनारीश्वर को साल 1993 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे भी आप पढ़ सकते हैं।
अर्द्धनारीश्वर
विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास दीवार में एक खिड़की रहती थी इन दिनों काफी चर्चा में है। यह किताब चर्चा में तब आई जब शुक्ल को साल 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई। हालांकि, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक इस उपन्यास को 1999 में ही साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था।
दीवार में एक खिड़की रहती थी
कमलेश्वर द्वारा लिखे गए उपन्यास कितने पाकिस्तान को साल 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस उपन्यास को पढ़कर आपके शब्द संसार के साथ-साथ बौद्धिक चेतना बढ़ने में भी मदद मिलेगी।
कितने पाकिस्तान
मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास क्याप भी आप पढ़ सकते हैं। इस उपन्यास को साल 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
क्याप
काशीनाथ सिंह के उपन्यास रेहन पर रग्घू को भी पढ़ा जा सकता है। इसे साल 2011 में साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया था।
रेहन पर रग्घू
मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को भी साहित्य अकादमी से साल 2013 में सम्मानित किया गया। आप इसे भी पढ़ सकते हैं।
मिलजुल मन
संजीव के उपन्यास मुझे पहचानों को साल 2023 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। यह हिंदी का बेहतरीन उपन्यास है, जिसे आप भी पढ़ सकते हैं।
मुझे पहचानो
