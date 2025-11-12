By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 12, 2025

इस भैंस को कहा जाता है 'काला सोना', देती है इतने लीटर दूध!

भारत में भैंस की खूब डिमांड होती है। इसकी वजह है इसका दूध। देश में कई नस्ल की भैंस मौजूद हैं।

कई नस्ल की भैंस

ऐसे में आज हम आपको उस भैंस के बारे में बताएंगे जिसे काला सोना भी कहा जाता है। 

काला सोना

क्योंकि इस भैंस के नाम दूध उत्पादन का ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया है। 

दूध उत्पादन का रिकॉर्ड

जी हां, मुर्रा नस्ल की भैंस को काला सोना कहा जाता है। यह नस्ल हर दिन 20 लीटर से ज्यादा दूध देने की क्षमता रखती है।

मुर्रा नस्ल

हिसार, जींद, भिवानी और रोहतक में यह नस्ल सबसे ज्यादा पाई जाती है।

कहां पाई जाती हैं

कुछ समय पहले सिंघवा खास गांव में पशुपालन विभाग की देखरेख में दूध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित की गई।

प्रतियोगिता

इसमें ईश्वर सिंघवा की भैंस राधा ने एक ही दिन में 35.669 किलोग्राम दूध देकर नया रिकॉर्ड बना दिया।

कितना दूध

मुर्रा नस्ल की भैंस के जलेबी आकर के छोटे सींग होते हैं। जिनमें नुकीलापन भी रहता है।

खासियत

इनके सिर, पूंछ और पैरों के बाल का रंग सुनहरा, गर्दन और सिर पतला, स्तन भारी और लंबे होते हैं।

खूबियां

नाक घुमावदार होती है, जो इसे दूसरी नस्ल की भैंसों से अलग पहचान दिलाती है।

पहचान

