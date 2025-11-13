By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 13, 2025
इस मुगल रानी को तीन बार दफनाया गया
मुगलों ने भारत में लंबे समय तक राज किया। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक मुगलों का शासन रहा।
मुगलों का शासन
मुगलों के शासन काल में बहुत सी प्रेम कहानियां चर्चा में रहीं।
प्रेम कहानियां
शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी उनमें से एक थी।
शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी
इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने कई शादियां कीं, लेकिन मुमताज से उनका प्यार सबसे सच्चा था।
मुमताज से सच्चा प्यार
इतालवी इतिहासकार निकोलाओ मनूची के अनुसार, शाहजहां अपने शासन कार्यों से अधिक समय मुमताज के साथ बिताते थे। मुमताज राज्य कार्यों में भी उनका सहयोग करती थीं।
ज्यादा वक्त बिताते थे साथ
1631 में मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय गंभीर रूप से बीमार हो गईं। करीब 30 घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद 17 जून 1631 को उन्होंने अंतिम सांस ली।
1631 में मुमताज की मृत्यु
मुमताज महल की मृत्यु मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हुई थी। मुमताज को तीन जगह दफ्न किया गया।
तीन बार दफनाया गया
शाहजहां मुमताज की मृत्यु के समय सैन्य अभियान में था। उसने ताप्ती नदी के किनारे एक सुंदर बगीचे में अस्थायी रूप से मुमताज महल को दफनाने का आदेश दिया।
पहली बार बुरहानपुर में किया गया दफ्न
शाहजहां ने कुछ महीनों बाद आदेश देकर मुमताज के पार्थिव शरीर को आगरा लाने का आदेश दिया और 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना नदी के किनारे आगरा किले के पास फिर से दफनाया गया।
आगरा किले के पास
शाहजहां का मन अशांत था। वह मुमताज के लिए ऐसा मकबरा बनाना चाहता था जो प्रेम का प्रतीक बने। अब उसने तीसरी बार मुमताज का स्थायी मकबरा बनाने का निर्णय किया और अबकी बार यमुना के किनारे ताजमहल बनवाया।
ताजमहल में
