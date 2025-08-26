By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
Food
अप्पे पैन में बनाएं तरह-तरह के हेल्दी स्नैक्स
अप्पे पैन क्या है? यह एक खास तरह का कुकवेयर है जिसमें छोटे गोलाकार डिप्स होते हैं।
अप्पे पैन
कम तेल का उपयोग: अप्पे पैन में खाना पकाने से तेल कम मात्रा में यूज होता है जो स्नैक्स को हेल्दी बनाता है।
हेल्दी स्नैक्स
चीज बॉल्स: मोजेरेला चीज के साथ ब्रेड क्रम्ब्स को अप्पे पैन में गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं।
1
Photo: Adobe Stock
लिट्टी और बाटी: अप्पे पैन में लिट्टी और बाटी को भी आसानी से सेंक सकते हैं।
2
Photo: Adobe Stock
पिज्जा कप्स: पिज्जा सॉस, चीज और वेजिटेबल्स से बनाएं मिनी पिज्जा बाइट्स।
3
Photo: Adobe Stock
स्वीट पैनकेक बॉल्स: मैश्ड बनाना, आटा, शहद से बनाएं मीठे और सॉफ्ट पैनकेक बॉल्स।
4
Photo: Adobe Stock
चोको लावा केक्स: मैदा, चीनी, कोको पाउडर, दही, बेकिंग पाउडर और चॉकलेट पीस के साथ चोको लावा केक बनाएं।
5
नो फ्राई दही भल्ला: अप्पे पैन में आसानी से दही भल्ले भी बना सकते हैं, खास बात है कि इन्हें तलने से बच जाएंगे और हेल्दी भी रहेंगे।
6
