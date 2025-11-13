By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 13, 2025

जीवन में सफलता के लिए प्रेरित करेंगी मुकेश अंबानी की ये 7 बातें

मुकेश अंबानी देश के जाने माने उद्योगपति हैं। उन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत और मजबूत विचारों के साथ सफलता हासिल की है।

मुकेश अंबानी

Pic Credit: Social Media

आइए आज हम आपको उनके कुछ प्रेरक विचारों से अवगत कराते हैं।

प्रेरक विचार

Pic Credit: Social Media

कठिन समय में धैर्य रखने की जरूरत है। मुश्किल समय में धैर्य रखें और मेहनत करते रहें।

धैर्य

मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चुनौती मानसिकता की है। हमें सकारात्मकता, आशावाद और खुद पर विश्वास लाना होगा।

मानसिकता

जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज भरोसा है। विश्वास जीवन की नींव है।

भरोसा

असफलता स्वीकार्य करें। हम सभी को पहली कोशिश में सफलता नहीं मिलती।

असफलता

अगर हम अपने दृष्टिकोण में सकारात्मकता और आशावादी बनें, तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को साकार करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, उसे पूरा करने में बहुत आगे बढ़ेंगे।

सकारात्मक दृष्टिकोण

यह याद रखना जरूरी है कि रातोंरात सफलता नहीं मिलती। आप कड़ी मेहनत से ही सफल बन सकते हैं।

सफलता

सफल बनने के लिए जीवन में जोखिम उठाना जरूरी है, क्योंकि अक्सर जोखिम उठाने वाला ही इतिहास बदलता है।

जोखिम

