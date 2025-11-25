By Deepali Srivastava
अंबानी परिवार है शुद्ध शाकाहारी, जानें रोजाना क्या खाते हैं?
देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार के बारे में हर छोटी-बड़ी चीज जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। उनकी नेट वर्थ, खाना-पीना सबकुछ।
अंबानी फैमिली
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अंबानी फैमिली के पास बेहतरीन कुक हैं, तो वह लोग लजीज पकवान खाते होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
क्या खाते हैं
अंबानी फैमिली सादा भोजन खाने पर यकीन रखती है। मुकेश और नीता अंबानी समेत पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी है और सभी लोग साधारण लेकिन पोषण युक्त खाना खाते हैं।
सादा भोजन
चलिए आपको बताते हैं मुकेश अंबानी उनकी पत्नी नीता, बेटे आकाश, अनंत, बहू राधिका, श्लोका और उनके बच्चों की खाने की थाली में क्या-क्या रहता है।
क्या है डायट
मुकेश अंबानी नाश्ते में पपीते का जूस, इडली सांभर खाना पसंद करते हैं। नीता अंबानी जूस और फ्रूट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स खाती हैं।
नाश्ते में क्या है
लंच
लंच में अंबानी परिवार घर पर बना दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सूप, सलाद खाते हैं। उनकी दाल गुजराती स्टाइल में बनी होती है।
डिनर
डिनर में अंबानी फैमिली हल्का खाना खाती हैं। इसमें रागी या बाजरा की रोटी और गुजराती स्टाइल में बनी कोई सब्जी, सलाद होता है।
नो जंक फूड
फिटनेस को बनाए रखने के लिए अंबानी फैमिली जंक फूड से बिल्कुल दूर रहते हैं। मुकेश अंबानी को सेवपुरी काफी पसंद है, इसलिए वह हफ्ते में एक बार इसे जरूर खाते हैं।
