By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED October 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
News
मुगल बादशाह के बिस्तर पर कौन सी लड़की सोएगी कैसे होता था तय?
भारत में लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा है। इस शासनकाल की कई उपलब्धियां भी हैं, तो कई कुरीतियां भी निकलकर सामने आई हैं।
मुगलों का शासन
मुगल हरम भी उन्हीं कुरीतियों में से एक था। मुगल हरम मुगल बादशाह की अय्याशी का अड्डा था, यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा।
मुगल हरम
हर रात हरम में महफिल सजती थी, जहां नाच-गाना, शराब और शबाब का इंतजाम होता था।
शराब और शबाब का इंतजाम
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरम की हर औरत को बादशाह की खातिरदारी के लिए मौजूद रहना होता था।
बादशाह की खातिरदारी के लिए औरतें
बादशाह की खातिरदारी तो कई औरतें करती थीं, लेकिन उसके साथ बिस्तर पर कौन जाएगा यह एक मुश्किल फैसला होता था।
बिस्तर पर कौन सी औरत जाएगी
मुगल हरम में मौजूद हर औरत की चाहत होती थी कि वह बादशाह की नजर में आए और उसके साथ बिस्तर पर जाए।
हर औरत की चाहत
ऐसा इसलिए क्योंकि बादशाह के साथ बिस्तर पर जाने वाली औरत को हरम और दरबार में तो इज्जत मिलती ही थी, साथ ही धन भी मिलता था।
इज्जत, शोहरत और धन
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बादशाह के साथ कौन हमबिस्तर होगा इसका फैसला और कोई नहीं, सिर्फ बादशाह ही करता था। बता दें कि इस फैसले में किसी औरत की मर्जी नहीं चलती थी।
खुद बादशाह करता था फैसला
मुगल बादशाह के फैसले को न मानने वाली औरत को कई बार तहखानों में डाल दिया जाता था तो कई बार सीधा फांसी की सजा सुना दी जाती थी।
हुकुम ना मानने पर दी जाती थी कठोर सजा
सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले दूसरे भारतीय बने विराट कोहली, जानिए पहले नंबर पर कौन है?
Click Here