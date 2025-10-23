By Vimlesh Kumar Bhurtiya
अपनी सगी बेटी से इश्क लड़ाने और निकाह करने वाला मुगल बादशाह
भारत में लंबे समय तक मुगलों का शासन रहा।
मुगलों का शासन
इस साम्राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में की थी।
स्थापना
बाबर के अलावा हुमायू,अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब चर्चित मुगल शासक रहे।
चर्चिच बादशाह
एक मुगल बादशाह ऐसा था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी बेटी से ही निकाह कर लिया था।
बेटी से निकाह
कौन था वह मुगल बादशाह जिसकी बेटी से निकाह की बात चर्चा में है जानिए।
जानिए कौन था?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुगल बादशाह शाहजहां अपनी बेटी जहांआरा से प्यार करने लगा था।
शाहजहां
कहा जाता है कि शाहजहां की बेगम मुमताज की मौत के बाद वह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था।
अस्वस्थ
शाहजहां को अपनी बेटी जहांआरा का चेहरा मुमताज की तरह लगता था।
मुमताज की तरह लगता था बेटी का चेहरा
यही कारण है कि उसने जहांआरा का दूसरी जगह निकाह नहीं किया था और अपने पास रखा था। हालांकि, अपने साथ बेटी का निकाह किया था या नहीं इसको लेकर कोई प्रमाण नहीं है।
कोई प्रमाण नहीं
