अकबर ने हरम में रखी थीं 5 हजार औरतें
मुगल काल की कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है।
मुगल काल में बादशाहों ने अपनी पसंदीदा औरतों (बेगम, दासियां) के लिए 'हरम' तैयार करवाए थे। हरम मुगलों के लिए अय्याशी का अड्डा हुआ करते थे।
हरम में रात होते ही औरतें सज-धज कर तैयार हो जाती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की चाह होती थी कि बादशाह उनके साथ समय बिताए।
किस मुगल बादशाह ने हरम में सबसे ज्यादा औरतों को रखा था आइए आज इसबारे में जान लेते हैं।
'अकबरनामा' लिखने वाले अबू फजल के अनुसार अकबर के समय हरम में करीब पांच हजार महिलाएं थी। कई महिलाएं ऐसी थीं जो विदेश से लाई गई थीं।
अबू फजल के अनुसार हरम में मलिकाओं के साथ वे औरतें भी थीं जो बगैर निकाह के रखी जाती थीं। यही नहीं हरम में बादशाह के परिवार की भी दूसरी औरतें होती थीं।
खास बात ये थी कि हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतौर पर किन्नरों के जिम्मे थी। वहीं इतिहासकारों की मानें तो तुर्की की महिलाओं को भी सुरक्षा में तैनात किया जाता था।
सुरक्षा की ये व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि हरम में बादशाह के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी।
इतिहासकारों के मुताबिक अगर कोई पुरुष हरम में घुस जाता था तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी।
इतिहासकार बेनी प्रसाद के मुताबिक हरम की व्यवस्था अकबर के शासनकाल में अपने चरम पर थी जबकि औरंगजेब के समय हरम सूना पड़ गया था।
इतिहासकारों की मानें तो औरंगजेब का इस्लाम के प्रति झुकाव काफी ज्यादा था। ये हैरानी वाली बात भी है क्योंकि मुगल शासकों में औरंगजेब को सबसे क्रूर माना जाता था।
