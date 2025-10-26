By Mohit
PUBLISHED Oct 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 News

अकबर ने हरम में रखी थीं 5 हजार औरतें

मुगल काल की कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है।

हर कोई हैरान

AI Image

मुगल काल में बादशाहों ने अपनी पसंदीदा औरतों (बेगम, दासियां) के लिए 'हरम' तैयार करवाए थे। हरम मुगलों के लिए अय्याशी का अड्डा हुआ करते थे।

अय्याशी का अड्डा

AI Image

हरम में रात होते ही औरतें सज-धज कर तैयार हो जाती थीं। ऐसा इसलिए क्योंकि हर किसी की चाह होती थी कि बादशाह उनके साथ समय बिताए।

होती थी चाह

AI Image

किस मुगल बादशाह ने हरम में सबसे ज्यादा औरतों को रखा था आइए आज इसबारे में जान लेते हैं।

चलिए जानते हैं

AI Image

'अकबरनामा' लिखने वाले अबू फजल के अनुसार अकबर के समय हरम में करीब पांच हजार महिलाएं थी। कई महिलाएं ऐसी थीं जो विदेश से लाई गई थीं।

अकबर के समय

AI Image

अबू फजल के अनुसार हरम में मलिकाओं के साथ वे औरतें भी थीं जो बगैर निकाह के रखी जाती थीं। यही नहीं हरम में बादशाह के परिवार की भी दूसरी औरतें होती थीं। 

बगैर निकाह

AI Image

खास बात ये थी कि हरम की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्यतौर पर किन्नरों के जिम्मे थी। वहीं इतिहासकारों की मानें तो तुर्की की महिलाओं को भी सुरक्षा में तैनात किया जाता था।

किन्नरों के जिम्मे 

AI Image

सुरक्षा की ये व्यवस्था इसलिए थी क्योंकि हरम में बादशाह के अलावा किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं थी। 

नहीं थी इजाजत

AI Image

इतिहासकारों के मुताबिक अगर कोई पुरुष हरम में घुस जाता था तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाती थी।

मिलती थी सजा

AI Image

 इतिहासकार बेनी प्रसाद के मुताबिक हरम की व्यवस्था अकबर के शासनकाल में अपने चरम पर थी जबकि औरंगजेब के समय हरम सूना पड़ गया था।

चरम पर थी 

AI Image

इतिहासकारों की मानें तो औरंगजेब का इस्लाम के प्रति झुकाव काफी ज्यादा था। ये हैरानी वाली बात भी है क्योंकि मुगल शासकों में औरंगजेब को सबसे क्रूर माना जाता था।

हरम का अस्तित्व

AI Image

मुगल बादशाह के बिस्तर पर कौन सोएगी कैसा होता था तय?

 Click Here