By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED August 24, 2025

टी 20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले टॉप 5 विकेटकीपर में धोनी का नाम नहीं

टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किन विकेटकीपर बल्लेबाजों ने सर्वाधिक रन बनाए हैं, आइए आपको बताते हैं।

सर्वाधिक रन बनाने वाले विकेटकीपर

इस सूची में पहले नंबर पर इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर का नाम शामिल है।

जोस बटलर

बटलर ने अपने करियर में अब तक 103 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें उन्होंने 3255 रन बनाए हैं।

बनाए हैं इतने रन

लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का नाम है।

मोहम्मद रिजवान

मोहम्मद रिजवान ने अब तक अपने टी-20 अंतरराष्ट्रीय करियर में कुल 80 पारियां खेली हैं, जिसमें 3053 रन बनाए हैं।

रिजवान के रन

लिस्ट में तीसरे स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक हैं।

क्विंटन डिकॉक

डीकॉक ने 90 टी-20 अंतरराष्ट्रीय पारियां में कुल 2571 रन बनाए हैं।

डीकॉक के कुल रन

इस लिस्ट में चौथे स्थान पर अफगानिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद हैं, जिन्होंने 72 पारियों में 2020 रन बनाए हैं।

मोहम्मद शहजाद

लिस्ट में पांचवे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज निकोलस पूरन का नाम है। उन्होंने 72 पारियों में 1790 रन ठोके।

निकोलस पूरन

