धोनी ने खेले हैं इतने इंटरनेशनल मैच
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफलता हासिल की।
बेहद सफल
Photo: ICC/FB
धोनी इकलौते भारतीय कप्तान हैं जिन्होंने आईसीसी की तीनों बड़ी ट्रॉफी जीती हैं।
इकलौते कप्तान
Photo: ICC/FB
आज हम आपको धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल कितने मैच खेले और रन बनाए हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
धोनी ने अपने टेस्ट करियर में कुल 90 टेस्ट मैच खेले जिनमें 38.09 की औसत से कुल 4876 रन बनाए।
टेस्ट मैच
Photo: ICC/FB
पूर्व कप्तान ने वनडे करियर में कुल 350 मैच खेले जिनमें 50.58 की औसत से 10773 रन बनाए।
वनडे मैच
धोनी ने 98 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले। इस दौरान 37.6 की औसत से कुल 1617 रन अपने नाम किए।
टी-20 मैच
धोनी ने अपने करियर में कुल 538 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। इस दौरान टेस्ट में 6 शतक तो वनडे 10 शतक अपने नाम किए।
कुल इंटरनेशनल मैच
Photo: ICC/FB
आपको बता दें कि धोनी 44 की उम्र में भी आईपीएल खेल रहे हैं। वे अबतक आईपीएल में 278 मैच खेल चुके हैं।
आईपीएल में एक्टिव
Source: Insta/CSK
पर्सनल लाइफ की बात करें तो धोनी शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता हैं।
पर्सनल लाइफ
Source: Insta
