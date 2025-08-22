By Mohit
PUBLISHED August 22, 2025

धोनी के फॉर्म हाउस का आउटर एरिया, PHOTOS

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की गिनती दुनिया के टॉप अमीर क्रिकेटर्स में होती है।

Source: Insta

धोनी इंटनेशनल क्रिकेट से काफी पहले ही रिटायरमेंट ले चुके हैं मगर आईपीएल में अब भी खेलते हैं।

पूर्व दिग्गज कप्तान शादीशुदा हैं और एक बेटी के पिता भी हैं। धोनी फैमिली के साथ झारखंड के रांची में रहते हैं।

धोनी का रांची में आलीशान फॉर्म हाउस है जो कि अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी काफी खूबसूरत है। धोनी के इस घर का नाम 'कैलाशपति' है। 

धोनी की वाइफ अक्सर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घर के आउटर एरिया की वीडियो शेयर करती रहती हैं।

धोनी के फॉर्म हाउस के आउटर एरिया में कई किस्म के पेड़-पौधे लगे हुए हैं जिससे हर जगह हरियाली नजर आती है।

वहीं अलग-अलग किस्म के फूल भी लगाए गए हैं जो कि आउटर एरिया की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। धोनी के 'कैलाशपति' में बड़ा लॉन, जिम और स्विमिंग पूल भी है।

धोनी डॉग लवर हैं लिहाजा डॉग्स के आराम और रख-रखाव के लिए अलग से जगह तैयार करवा रखी है। इस एरिया में डॉग्स के पीने के पानी के लिए बड़े मिट्टी के स्ट्रक्चर हैं।

ये तस्वीर धोनी की बेटी जीवा की है जो कि काफी समय पहले शेयर की गई थी जिसमें वे गार्डन एरिया में योग करते हुए नजर आ रही हैं।

आउटर एरिया की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये तो साफ हो जाता है कि धोनी और उनकी वाइफ को प्रकृति के करीब रहना काफी पसंद है।

धोनी अक्सर बेटी संग इस गार्डन एरिया में ही बाइक राइड का लुत्फ उठाते हैं।

