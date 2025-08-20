By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 20, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Beauty

ग्लोइंग स्किन के लिए मृणाल पीती हैं ये ड्रिंक, ऐसे बनाएं

मृणाल ठाकुर का फिल्मी करियर काफी अच्छा चल रहा है। टीवी से बॉलीवुड तक उन्होंने अलग पहचान बनाई।

मृणाल ठाकुर

मृणाल की स्किन डस्की है लेकिन हमेशा बेदाग और निखरी रहती है। एक्ट्रेस कई घरेलू तरीकों पर विश्वास करती हैं।

ग्लोइंग स्किन

Instagram: mrunalthakur

मृणाल अपने स्किन केयर रूटीन में कुछ चीजों के अलावा एक स्पेशल ड्रिंक भी शामिल करती हैं। जो वह पीती हैं।

स्पेशल ड्रिंक

Instagram: mrunalthakur

मृणाल ने एक इंटरव्यू में अपने स्किन केयर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वह चिया सीड्स वाटर पीती हैं।

चिया सीड्स वॉटर

कैसे बनता है

चलिए बताते हैं मृणाल इस ड्रिंक में क्या-क्या मिलाकर पीती हैं और कब पीना है।

सीड्स भिगो दें

रात में चिया सीड्स को एक ग्लास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह ये फूलकर जेल जैसा पानी बन जायेगा।

नींबू-शहद

फिर इसमें आधे नींबू का रस और शहद मिलाकर घोल लें। फिर इस ड्रिंक को खाली पेट पी लें।

रोजाना पीती हैं

Instagram: mrunalthakur

मृणाल हर दिन सुबह खाली पेट चिया सीड्स ड्रिंक पीती हैं। इससे उन्हें कई तरह के फायदे मिले हैं।

निखरी त्वचा

Instagram: mrunalthakur

मृणाल का कहना है कि इस ड्रिंक से त्वचा निखरती है, पिंपल नहीं होते, झुर्रिया नहीं पड़ती।

शरीर में एनर्जी

स्किन के साथ ये बॉडी को भी एनर्जी देता है। इसे सुबह पीने से मृणाल पूरे दिन एक्टिव रहती हैं।

Instagram: mrunalthakur

इन चीजों से करें फेस स्क्रब, निकल जाएंगे ब्लैकहेड्स

 Click Here