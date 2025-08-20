By Mohit
PUBLISHED August 20, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ये हैं सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे
बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिनती चर्चित नेताओं में होती है। पिता तो चर्चा में रहते ही हैं मगर बेटा सार्थक रंजन क्रिकेट के वजह से चर्चा में है।
चर्चा में बेटा
Source: Insta
सार्थक इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग में नॉर्थ दिल्ली टीम का हिस्सा हैं और लगातार बड़ी-बड़ी पारी खेल रहे हैं।
चल रहा बल्ला
Source: Insta
सार्थक इस लीग में अबतक कुल 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें 51.17 की औसत से 307 रन बना चुके हैं।
अबतक इतने
Source: Insta
सांसद के बेटे ने इस दौरान लीग में 157.58 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींचा है। वे अबतक 40 चौके और 15 छक्के जड़ चुके हैं।
चौके-छक्के
Source: Insta
सार्थक अबतक 4 अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं। उच्चतम स्कोर 60 गेंद में 82 रन है।
अर्धशतक
Source: Insta
आपको बता दें कि सार्थक ने 2016 में टी-20 में डेब्यू तो 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लिस्ट-ए डेब्यू किया था।
लिस्ट-ए
Source: Insta
2017 विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान वे गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं।
दिग्गज संग खेल चुके
Source: Insta
पंत टीम के कप्तान थे। विजय हजारे के इस डेब्यू मैच में सार्थक ने 37 रन की पारी खेली थी।
डेब्यू मैच में रन
Source: Insta
सार्थक लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल को टक्कर देते नजर आते हैं।
देते हैं पूरी टक्कर
Source: Insta
वे जब क्रिकेट के मैदान से दूर होते हैं तो अक्सर BMW में बैठकर अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।
कार लवर
Source: Insta
सारा तेंदुलकर की एथनिक लुक वाली 10 तस्वीरें
Click Here