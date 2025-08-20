By Mohit
ये हैं सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे

बिहार के पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की गिनती चर्चित नेताओं में होती है। पिता तो चर्चा में रहते ही हैं मगर बेटा सार्थक रंजन क्रिकेट के वजह से चर्चा में है।

चर्चा में बेटा

सार्थक इन दिनों दिल्ली प्रीमियर लीग में नॉर्थ दिल्ली टीम का हिस्सा हैं और लगातार बड़ी-बड़ी पारी खेल रहे हैं।

चल रहा बल्ला

सार्थक इस लीग में अबतक कुल 6 मैच खेल चुके हैं जिनमें 51.17 की औसत से  307 रन बना चुके हैं।

अबतक इतने

सांसद के बेटे ने इस दौरान लीग में 157.58 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सभी का ध्यान खींचा है। वे अबतक 40 चौके और 15 छक्के जड़ चुके हैं।

चौके-छक्के

सार्थक अबतक 4 अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं। उच्चतम स्कोर 60 गेंद में 82 रन है।

अर्धशतक

आपको बता दें कि सार्थक ने 2016 में टी-20 में डेब्यू तो 2017 में विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान लिस्ट-ए डेब्यू किया था।

लिस्ट-ए

2017 विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान वे गौतम गंभीर और ऋषभ पंत के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं।

दिग्गज संग खेल चुके

पंत टीम के कप्तान थे। विजय हजारे के इस डेब्यू मैच में सार्थक ने 37 रन की पारी खेली थी।

डेब्यू मैच में रन

सार्थक लुक्स और फैशन के मामले में बॉलीवुड एक्टर और मॉडल को टक्कर देते नजर आते हैं।

देते हैं पूरी टक्कर

वे जब क्रिकेट के मैदान से दूर होते हैं तो अक्सर BMW में बैठकर अलग-अलग जगहों पर घूमने-फिरने निकल पड़ते हैं।

कार लवर

