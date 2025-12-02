By Mohit
PUBLISHED Dec 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

Moto का नया फोन, 7000mAh की दमदार बैटरी

मोटोरोला का नया स्मार्टफोन Moto G67 Power 5G इंडियन मार्केट में बीते महीने ही लॉन्च हुआ है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

बीते महीने लॉन्च

Photo: Motorola

स्मार्टफोन में 7,000mAh की सिलिकॉन कार्बन बैटरी दी गई है। 

लंबी बैटरी

Photo: Motorola

मोटो के इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर और हेडफोन जैक भी है। बैटरी बड़ी है मगर फिर भी ये ज्यादा मोटा नहीं।

फिंगरप्रिंट सेंसर

Photo: Motorola

स्मार्टफोन में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.7 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दी गई है।

डिस्प्ले

Photo: Motorola

खास बात ये है कि डिस्प्ले कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन से लैस है। स्मार्टफोन को 14,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।

कीमत इतनी

Photo: Motorola

परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें स्नैपड्रैगन 7एस जेन 2 चिपसेट लगा है।

सॉफ्टवेयर

Photo: Motorola

ये चिपसेट LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आती है। रियर में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है।

कैमरा सेटअप

प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है जो कि 4K वीडियो शूट को सपोर्ट करता है। 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा है।

प्राइमरी कैमरा

Photo: Motorola

30W के चार्जर के साथ आने वाले मोटोरोला के नए फोन का वजन 210 ग्राम है। फोन 166.2mm लंबा, 76.5mm चौड़ा और 8.6mm पतला है। 

डायमेंशन

Video: Fauxles/Pexels

रियलमी का बजट स्मार्टफोन C85 के स्पेसिफिकेशन

 Click Here