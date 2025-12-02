By Mohit
Moto का नया फोन, 7000mAh की दमदार बैटरी
मोटोरोला
का नया
स्मार्टफोन
Moto
G67
Power
5G
इंडियन मार्केट में बीते महीने ही
लॉन्च
हुआ है। आइए
स्पेसिफिकेशन
पर एक नजर डाल लेते हैं।
बीते महीने लॉन्च
Photo: Motorola
स्मार्टफोन
में 7,000
mAh
की
सिलिकॉन
कार्बन
बैटरी
दी गई है।
लंबी बैटरी
Photo: Motorola
मोटो
के इस फोन में
फिंगरप्रिंट
सेंसर और
हेडफोन
जैक
भी है।
बैटरी
बड़ी है मगर फिर भी ये ज्यादा मोटा नहीं।
फिंगरप्रिंट
सेंसर
Photo: Motorola
स्मार्टफोन
में 120
Hz
रिफ्रेश
रेट
वाली 6.7 इंच की
फुल
एचडी
प्लस
डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
Photo: Motorola
खास बात ये है कि डिस्प्ले
कॉर्निंग
गोरिल्ला
ग्लास
7
i
की
प्रोटेक्शन
से लैस है।
स्मार्टफोन
को 14,999 रुपए में खरीदा जा सकता है।
कीमत इतनी
Photo: Motorola
परफॉर्मेंस
और
सॉफ्टवेयर
की बात करें तो इसमें
स्नैपड्रैगन
7एस
जेन
2
चिपसेट
लगा है।
सॉफ्टवेयर
Photo: Motorola
ये
चिपसेट
LPDDR4X
रैम और
UFS 2.2
स्टोरेज
सपोर्ट
के साथ आती है।
रियर
में
डुअल
कैमरा
सेटअप
दिया गया है।
कैमरा सेटअप
प्राइमरी
कैमरा
50
मेगापिक्सल
का है जो कि 4
K
वीडियो
शूट
को
सपोर्ट
करता है। 32
मेगापिक्सल
सेल्फी
कैमरा है।
प्राइमरी कैमरा
Photo: Motorola
30
W
के
चार्जर
के साथ आने वाले
मोटोरोला
के नए फोन का वजन 210 ग्राम है। फोन 166.2
mm
लंबा, 76.5
mm
चौड़ा और 8.6
mm
पतला है।
डायमेंशन
