By Mohit
PUBLISHED Nov 2, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Tech

मोटोरोला का बेहद पतला फोन, स्पेसिफिकेशन

मोटोरोला ने ग्लोबल मार्केट में एज 70 लॉन्च किया है जो कि काफी स्लिम और स्टाइलिश है। आइए स्पेसिफिकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं।

स्लिम और स्टाइलिश

Photo: Motorola

कंपनी ने बताया है कि ये उनका अबतक का सबसे पतला फोन है जिसकी मोटाई सिर्फ 5.9mm है।

इतनी मोटाई

Photo: Motorola

क्वालकॉम के 4 नैनोमीटर स्नैपड्रैगन 7 जेन 4 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर से लैस स्मार्टफोन में 4800mAh बैटरी है।

ऑक्टा-कोर प्रोसेसर

Photo: Motorola

बैटरी 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है तो कनेक्टिविटी के लिए इसमें एनएफसी, ब्लूटूथ 5.4 और वाई-फाई है।

कनेक्टिविटी

Photo: Motorola

गोरिल्ला ग्लास 7 प्रोटेक्शन स्क्रीन वाले इस फोन में 6.67 इंच की 1.5K स्क्रीन  दी गई है।

डिस्प्ले साइज

Photo: Motorola

डिस्प्ले 2712 x 1220 पिक्सल रेजोल्यूशन, 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस और 120Hz रिफ्रेश रेट से लैस है।

डिस्प्ले रेजोल्यूशन

Photo: Motorola

फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअपल दिया गया है जिसका प्राइमरी कैमरा  50 मेगापिक्सल OIS सेंसर है। फ्रंट में 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है।

कैमरा

Photo: Motorola

मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में IP68 और IP69 रेटिंग है। यानी धूल और पानी की बूंदों से काफी हद तक बचाव होगा।

रेटिंग इतनी

Photo: Motorola

इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर से लैस इस बेहद स्लिम स्मार्टफोन का वजन 159 ग्राम है।

वजन इतना

Photo: Motorola

12GB रैम से लैस ये फोन MIL-STD 810H ​मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है। यानी फोन मजबूती के मामले में काफी आगे है।

काफी मजबूत

Video: Fauxles/Pexels

अब नंबर के साथ दिखेगा कॉलर का नाम

 Click Here