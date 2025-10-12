By Mohit
मोटोरोला का सस्ता स्मार्टफोन G06 पॉवर
स्मार्टफोन मेकर मोटोरोला ने इंडियन मार्केट में बजट सेगमेंट में मोटो G06 पावर लॉन्च किया है। आइए स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
G सीरीज में लॉन्च हुए इस स्मार्टफोन को कंपनी ने सिंगल वेरिएंट 4GB रैम + 64GB स्टोरेज में ही लॉन्च किया है जिसकी कीमत 7,499 रुपये रखी है।
सिंगल वेरिएंट
रियर में डुअल कैमरा सेटअप है जिसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है तो वहीं सेल्फी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा है।
कैमरा
मोटो G06 पावर में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 6.88 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है।
डिस्प्ले
कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन से लैस स्मार्टफोन तीन कलर ऑप्शन लॉरेल ओक, टेपेस्ट्री और टेंड्रिल कलर में लॉन्च किया गया है।
कलर ऑप्शन
स्मार्टफोन का वजन 194 ग्राम और मोटाई 8.31mm है। खास बात ये है कि इसमें 7000mAh की बैटरी दी गई है।
बैटरी
मीडियाटेक G81 एक्सट्रीम प्रोसेसर चिपसेट से लैस इस स्मार्टफोन में IP64 रेटिंग है जिससे काफी हद तक पानी की हल्की बूंदों से बचाव होगा।
चिपसेट
एंड्रॉइड 15 पर रन करने वाले मोटोरोला के इस स्मार्टफोन में 18वॉट फास्ट चार्जिंग दिया गया है।
फास्ट चार्जिंग
स्टोरेज को एसडी कार्ड लगाकर 1 टीबी तक बढ़ाया जा सकता है। स्मार्टफोन डुअल सिम सपोर्ट वाला है।
डुअल सिम
