क्या सिख धर्म के लोगों को हेलमेट पहनने की छूट होती है? जानिए कानून
भारत में दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन सिख समुदाय के लिए कुछ विशेष छूट है। आइए जानें क्या कहता है कानून।
सिख धर्म और हेलमेट
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत, दोपहिया वाहन चालकों और पीछे बैठे यात्रियों (4 साल से अधिक उम्र के बच्चों सहित) के लिए हेलमेट अनिवार्य है।
मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129
सिख धर्म में पगड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। यह सिर को सुरक्षा भी प्रदान करती है।
सिखों को छूट क्यों?
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, पगड़ी पहनने वाले सिख पुरुषों और महिलाओं को हेलमेट पहनने से छूट दी गई है, क्योंकि पगड़ी के ऊपर हेलमेट पहनना व्यावहारिक नहीं है।
पगड़ी पहनने वालों को छूट
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि हेलमेट से छूट केवल पगड़ी पहनने वालों को मिलेगी। बिना पगड़ी वाले लोगों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश
अगर कोई व्यक्ति (छूट की श्रेणी से बाहर) हेलमेट नहीं पहनता, तो 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक लाइसेंस निलंबन हो सकता है।
हेलमेट नहीं पहनने की सजा
सिख समुदाय के अलावा, चिकित्सीय कारणों (जैसे सिर की सर्जरी) से हेलमेट न पहन पाने वाले लोग डॉक्टर के प्रमाण पत्र के साथ अस्थाई छूट ले सकते हैं।
मेडिकल छूट
पहले सिख महिलाओं को हेलमेट से छूट थी, लेकिन हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल पगड़ी पहनने वाली सिख महिलाओं को ही छूट मिलेगी।
सिख महिलाओं के लिए हेलमेट नियम
सरकार धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करती है, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि छूट का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को सख्त निगरानी करनी चाहिए।
धार्मिक स्वतंत्रता और सुरक्षा
पगड़ी पहनने वाले सिखों को हेलमेट से छूट है, लेकिन बाकी सभी के लिए हेलमेट अनिवार्य है। सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करें।
नियमों का पालन करें
