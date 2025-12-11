By Mohit
PUBLISHED Dec 11, 2025
Cricket
टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले
टेस्ट
फॉर्मेट
में सबसे ज्यादा
विकेट
चटकाने वाले टॉप-8
प्लेयर
कौन हैं आइए जानते हैं।
टॉप-8
मुथैया
मुरलीधरन
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं।
मुरलीधरन
ने 133
टेस्ट
मैच में 800
विकेट
चटकाए।
मुथैया
मुरलीधरन
Photo: ICC/FB
शेन
वार्न
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं।
वार्न
ने 145
टेस्ट
मैच में 708
विकेट
हासिल किए।
शेन
वार्न
Photo: ICC/FB
जेम्स
एंडरसन
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
एंडरसन
ने 188
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 704
विकेट
अपने नाम किए।
जेम्स
एंडरसन
Photo: ICC/FB
लिस्ट
में अनिल
कुंबले
चौथे स्थान पर हैं।
कुंबले
ने 132
टेस्ट
मैच में 619
विकेट
चटकाए।
अनिल
कुंबले
Photo: ICC/FB
स्टुअर्ट
ब्रॉड
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
ब्रॉड
ने 167
टेस्ट
मैच में 604
विकेट
चटकाए।
स्टुअर्ट
ब्रॉड
Photo: ICC/FB
ग्लेन
मैक्ग्रा
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं।
ग्लेन
ने 124
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 563
विकेट
चटकाए।
ग्लेन
मैक्ग्रा
Photo: ICC/FB
नाथन
लॉयन
अबतक
140
टेस्ट
मैच खेल चुके हैं जिनमें 562
विकेट
हासिल किए हैं। वे इस
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं।
नाथन
लॉयन
Photo: ICC/FB
रविचंद्रन
अश्विन
लिस्ट
में आठवें स्थान पर हैं। अश्विन ने 106
टेस्ट
मैच खेले जिनमें 537
विकेट
चटकाए।
रविचंद्रन
अश्विन
T20I
में सबसे अधिक
विकेट
लेने वाले गेंदबाज
