टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले

टेस्ट फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 प्लेयर कौन हैं आइए जानते हैं।

टॉप-8

मुथैया मुरलीधरन लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। मुरलीधरन ने 133 टेस्ट मैच में 800 विकेट चटकाए।

मुथैया मुरलीधरन

Photo: ICC/FB

शेन वार्न लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वार्न ने 145 टेस्ट मैच में 708 विकेट हासिल किए।

शेन वार्न

Photo: ICC/FB

जेम्स एंडरसन लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। एंडरसन ने 188 टेस्ट मैच खेले जिनमें 704 विकेट अपने नाम किए।

जेम्स एंडरसन

Photo: ICC/FB

लिस्ट में अनिल कुंबले चौथे स्थान पर हैं। कुंबले ने 132 टेस्ट मैच में 619 विकेट चटकाए।

अनिल कुंबले

Photo: ICC/FB

स्टुअर्ट ब्रॉड लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। ब्रॉड ने 167 टेस्ट मैच में 604 विकेट चटकाए।

स्टुअर्ट ब्रॉड

Photo: ICC/FB

ग्लेन मैक्ग्रा लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। ग्लेन ने 124 टेस्ट मैच खेले जिनमें 563 विकेट चटकाए।

ग्लेन मैक्ग्रा

Photo: ICC/FB

नाथन लॉयन अबतक 140 टेस्ट मैच खेल चुके हैं जिनमें 562 विकेट हासिल किए हैं। वे इस लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।

नाथन लॉयन

Photo: ICC/FB

रविचंद्रन अश्विन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। अश्विन ने 106 टेस्ट मैच खेले जिनमें 537 विकेट चटकाए।

रविचंद्रन अश्विन

