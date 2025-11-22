By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025
सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट वाले 8 अफ्रीकी
साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले टॉप-8 बॉलर कौन हैं आइए जान लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर डेल स्टेन हैं जिन्होंने 93 टेस्ट मैच में 439 विकेट चटकाए।
डेल स्टेन
Photo: ICC/FB
शॉन पोलाक लिस्ट में 108 मैच में 421 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
शॉन पोलाक
Photo: ICC/FB
मखाया एंटिनी लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। एंटिनी ने 101 टेस्ट मैच में 390 विकेट चटकाए।
मखाया एंटिनी
Photo: ICC/FB
कगिसो रबाडा लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। रबाडा अबतक 73 टेस्ट मैच में 340 विकेट हासिल कर चुके हैं।
कगिसो रबाडा
Photo: ICC/FB
एलन डोनाल्ड लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। डोनाल्ड ने 72 टेस्ट मैच में 330 विकेट चटकाए।
एलन डोनाल्ड
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर मोर्ने मोर्कल हैं जिन्होंने 86 टेस्ट मैच में 309 विकेट अपने नाम किए हैं।
मोर्ने मोर्कल
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में जैक कैलिस 165 मैच में 291 विकेट के साथ सातवें स्थान पर हैं।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
वर्नोन फिलैंडर लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। वर्नोन फिलैंडर ने 64 टेस्ट मैच खेले जिनमें 224 विकेट चटकाए।
वर्नोन फिलैंडर
Photo: ICC/FB
