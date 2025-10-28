By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 28, 2025
LIVE HINDUSTAN
धरती की एक ऐसी जगह, जहां नहीं हैं एक भी मच्छर
मच्छरों के काटने से डेंगू, मलेरिया समेत कई जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मौसम गर्मी का हो या सर्दी का इनका आतंक हमेशा बना रहता है।
मच्छरों का आतंक
बता दें कि मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के कारण हर साल लाखों लोगों की मौत भी हो जाती है।
मच्छरों से होने वाली बीमारी
दुनियाभर में मच्छरों की 3 हजार प्रजातियां हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां मच्छर ही नहीं पाए जाते हैं।
मच्छरों की प्रजातियां
दरअसल, हम बात कर रहे हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित आइसलैंड की। आइसलैंड एक ऐसा देश है, जो ना सिर्फ स्नेक फ्री है बल्कि मॉस्किटो फ्री भी है।
आइसलैंड
आइसलैंड में काफी ठंड पड़ती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ज्यादा ठंड पड़ने के कारण आइसलैंड में मच्छर जिंदा ही नहीं रह पाते हैं।
आइसलैंड में ठंड
बता दें कि आइसलैंड एक ऐसा देश है, जहां मौसम बहुत तेजी से बदलता है। मौसम में तेजी से होने वाले बदलाव के कारण मच्छर अपना लाइफ साइकल पूरा नहीं कर पाते हैं।
आइसलैंड का मौसम
दरअसल, जब आइसलैंड में तापमान कम होने लगता है, तो पानी में बर्फ जम जाती है, जिससे मच्छर का प्यूपा पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता है।
मच्छर का प्यूपा
आइसलैंड का तापमान माइनस 38 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान में मच्छरों का प्रजनन असंभव हो जाता है।
आइसलैंड का तापमान
मच्छरों को लेकर आइसलैंड में एक सिद्धांत ये भी है कि इस देश के पानी, मिट्टी और सामान्य पारिस्थितिकी तंत्र की रासायनिक संरचना मच्छरों के जीवन का समर्थन नहीं करती है।
मच्छरों का जीवन
हालांकि, आइसलैंड के पड़ोसी देश नॉर्वे, डेनमार्क, स्कॉटलैंड और ग्रीनलैंड में मच्छर पनपते हैं।
आइसलैंड के पड़ोसी देश
