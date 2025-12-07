By Navaneet Rathaur
Dec 6, 2025
पानी में डूबने के बजाय तैरता है ये पत्थर, जानिए इसकी खासियतें
क्या आपने कभी ऐसे पत्थर के बारे में सुना है, जो पानी में डूबता नहीं, बल्कि तैरता है? यह है प्यूमिस स्टोन, दुनिया का सबसे अनोखा पत्थर। आइए इसके रहस्य को जानें।
पानी में तैरने वाला पत्थर
प्यूमिस एक ज्वालामुखीय पत्थर है, जो लावा के तेजी से ठंडा होने से बनता है। यह छिद्रयुक्त और हल्का होता है, जिसके कारण यह पानी में तैरता है।
प्यूमिस स्टोन क्या है?
प्यूमिस में हवा से भरे छोटे-छोटे छिद्र होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व पानी से कम होता है। यही इसे तैरने में मदद करता है।
क्यों तैरता है प्यूमिस?
जब ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा तेजी से ठंडा होता है, तो गैसें इसमें फंस जाती हैं, जिससे प्यूमिस बनता है। यह सफेद, भूरे या काले रंग का हो सकता है।
कैसे बनता है प्यूमिस?
प्यूमिस ज्वालामुखीय क्षेत्रों जैसे इटली, ग्रीस, तुर्की और न्यूजीलैंड में पाया जाता है। भारत में भी हिमाचल और उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में मिलता है।
कहां पाया जाता है?
प्यूमिस का उपयोग त्वचा की सफाई (स्क्रब), निर्माण सामग्री, और पानी फिल्टर करने में होता है। इसकी खुरदरी सतह इसे बहुपयोगी बनाती है।
प्यूमिस का उपयोग
लॉरेंस बर्कले नेशनल लैब के अध्ययन के अनुसार, प्यूमिस के छिद्रों में फंसी हवा इसे लंबे समय तक तैरने देती है, लेकिन पानी के प्रवेश से यह अंततः डूब सकता है।
विज्ञान की नजर में प्यूमिस
समुद्र में तैरता प्यूमिस समुद्री जीवों के लिए आवास बन सकता है और पोषक तत्वों को फैलाने में मदद करता है, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को लाभ होता है।
पर्यावरणीय महत्व
कुछ लोग इसे 'जादुई पत्थर' मानते हैं। यह इतना हल्का है कि समुद्र में मीलों तक तैर सकता है और कभी-कभी समुद्र तटों पर जमा हो जाता है।
प्यूमिस के बारे में रोचक तथ्य
प्यूमिस स्टोन अपनी हल्की संरचना और तैरने की क्षमता के कारण अनोखा है। यह प्रकृति, विज्ञान और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण है।
प्रकृति का चमत्कार
