By Navaneet Rathaur
PUBLISHED October 5, 2025
LIVE HINDUSTAN
हिंदू या मुस्लिम नहीं, इस समुदाय के लोग रखते हैं सबसे कठिन व्रत
भगवान की पूजा-पाठ के साथ व्रत रखने की परंपरा ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी है। लेकिन दुनिया का सबसे कठिन व्रत संथारा जैन समुदाय के लोग रखते हैं।
संथारा
संथारा (सल्लेखना) जैन धर्म की प्राचीन प्रथा है, जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से अन्न-जल त्यागकर शांतिपूर्वक देह त्याग करता है। यह आत्महत्या नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि है।
संथारा क्या है?
जैन शास्त्रों में संथारा को 'निष्प्रतिकार मरण' कहा गया है। यह मोह-माया त्यागकर मोक्ष प्राप्ति का अंतिम पड़ाव है।
जैन धर्म में महत्व
अन्य व्रतों से अलग, संथारा में जीवनभर की आसक्तियां धीरे-धीरे त्यागी जाती हैं। यह ना केवल शरीर, बल्कि मन और कर्मों को शुद्ध करता है, पूर्ण समर्पण की मांग करता है।
कठिन व्रत
संथारा की शुरुआत नौकार्थी उपवास से होती है - सूर्योदय के बाद 48 मिनट तक पूर्ण उपवास। व्यक्ति कमरे में बंद होकर ध्यान और प्रार्थना में लीन होता है।
संथारा की शुरुआत
संथारा के लिए परिवार और गुरु की अनुमति जरूरी है। पहले फल-दूध, फिर केवल पानी, अंत में पूर्ण उपवास। धीरे-धीरे भोजन त्यागा जाता है, ताकि मृत्यु सहज आए।
चरणबद्ध त्याग
संथारा से कर्मबंधन टूटता है, पाप नष्ट होते हैं। जैन मान्यता है कि इससे मोक्ष मिलता है, आत्मा शुद्ध होकर परमात्मा से एकाकार होती है।
आध्यात्मिक लाभ
कुछ इसे आत्महत्या मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मानकर वैध ठहराया। यह आस्था का विषय है, ना कि अपराध।
विवाद और कानूनी पक्ष
जैन मुनि तरुण सागर जी ने संथारा लेकर प्राण त्यागे। राजस्थान में दंपति ने एक साथ संथारा लिया। हर साल 200-500 जैन संथारा अपनाते हैं।
उदाहरण
संथारा जैन समुदाय की त्यागमयी भक्ति का प्रतीक है। यह जीवन को सार्थक बनाने की सीख देता है।
नोट
