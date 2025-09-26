T20I: सबसे अधिक 3 विकेट हॉल वाले इंडियन

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार 3

विकेट

हॉल

अपने नाम किया है। वे

लिस्ट

में पांचवें स्थान पर हैं।