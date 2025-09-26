By Mohit
PUBLISHED Sep 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I: सबसे अधिक 3 विकेट हॉल वाले इंडियन
T20I
क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3
विकेट
हॉल
लेने वाले इंडियन
बॉलर
कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
आइए जानते हैं
तेज गेंदबाज
अर्शदीप
सिंह
लिस्ट
में पहले स्थान पर हैं। सिंह ने
अबतक
कुल 13 बार
3
विकेट
हॉल
हासिल किया है।
अर्शदीप
सिंह
Photo: ICC/FB
स्पिन
गेंदबाज
कुलदीप
यादव
लिस्ट
में दूसरे स्थान पर हैं। यादव ने टी-20 में कुल 13 बार ये उपलब्धि हासिल की है।
कुलदीप
यादव
Photo: ICC/FB
स्पिन
गेंदबाज
युजवेंद्र
चहल
लिस्ट
में तीसरे स्थान पर हैं।
चलह
ने टी-20 में कुल 10 बार
3
विकेट
हॉल
हासिल किया है।
युजवेंद्र
चहल
Photo: ICC/FB
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
अबतक
कुल 10 बार ये
उपल्धि
हासिल की है। वे
लिस्ट
में चौथे स्थान पर हैं।
हार्दिक
पांड्या
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार 3
विकेट
हॉल
अपने नाम किया है। वे
लिस्ट
में पांचवें स्थान पर हैं।
भुवनेश्वर कुमार
Photo: ICC/FB
स्पिन
गेंदबाज रवि
बिश्नोई
लिस्ट
में छठे स्थान पर हैं। रवि ने
अबतक
8 बार टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में
3
विकेट
हॉल
हासिल किए हैं।
रवि
बिश्नोई
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय
स्पिनर
रविचंद्र
अश्विन
लिस्ट
में सातवें स्थान पर हैं। अश्विन ने अपने टी-20 इंटरनेशनल
करियर
में कुल 7 बार ये कारनामा किया था।
रविचंद्र
अश्विन
Photo: ICC/FB
तेज गेंदबाज
जसप्रीत
बुमराह
अबतक
कुल टी-20 इंटरनेशनल में 7 बार 3
विकेट हॉल
हासिल कर चुके हैं।
जसप्रीत
बुमराह
Photo: ICC/FB
