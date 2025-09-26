By Mohit
Sep 26, 2025

 Cricket

T20I: सबसे अधिक 3 विकेट हॉल वाले इंडियन

T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा 3 विकेट हॉल लेने वाले इंडियन बॉलर कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। सिंह ने अबतक कुल 13 बार 3 विकेट हॉल हासिल किया है।

अर्शदीप सिंह

Photo: ICC/FB

स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। यादव ने टी-20 में कुल 13 बार ये उपलब्धि हासिल की है।

कुलदीप यादव

Photo: ICC/FB

स्पिन गेंदबाज युजवेंद्र चहल लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। चलह ने टी-20 में कुल 10 बार 3 विकेट हॉल हासिल किया है।

युजवेंद्र चहल

Photo: ICC/FB

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक कुल 10 बार ये उपल्धि हासिल की है। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

हार्दिक पांड्या

Photo: ICC/FB

तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 बार 3 विकेट हॉल अपने नाम किया है। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

भुवनेश्वर कुमार

Photo: ICC/FB

स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। रवि ने अबतक 8 बार टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 विकेट हॉल हासिल किए हैं।

रवि बिश्नोई

Photo: ICC/FB

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्र अश्विन लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। अश्विन ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में कुल 7 बार ये कारनामा किया था।

रविचंद्र अश्विन

Photo: ICC/FB

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अबतक कुल टी-20 इंटरनेशनल में 7 बार 3 विकेट हॉल हासिल कर चुके हैं।

जसप्रीत बुमराह

Photo: ICC/FB

