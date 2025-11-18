By Mohit
PUBLISHED Nov 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
सर्वाधिक बार 10 विकेट वाले 8 पाकिस्तानी
एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले टॉप-8 पाकिस्तानी गेंदबाज कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमरान खान लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। इमरान ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 6 बार किया है।
इमरान खान
Photo: ICC/FB
वकार यूनुस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। वकार ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 5 बार किया है।
वकार यूनुस
Photo: ICC/FB
अब्दुल कादिर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। कादिर ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 5 बार किया है।
अब्दुल कादिर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर वसीम अकरम हैं जिन्होंने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 5 बार किया है।
वसीम अकरम
Photo: ICC/FB
फजल महमूद लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। महमूद ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 4 बार किया है।
फजल महमूद
Photo: ICC/FB
सईद अजमल लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। अजमल ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 4 बार किया है।
सईद अजमल
Photo: ICC/FB
लिस्ट में नोमान अली सातवें स्थान पर हैं। अली ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 3 बार किया है।
नोमान अली
Photo: ICC/FB
मुश्ताक अहमद लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। अहमद ने एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने का कारनामा 3 बार किया है।
मुश्ताक अहमद
Photo: ICC/FB
SA के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक वाले 8 बल्लेबाज
Click Here