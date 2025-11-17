By Mohit
T20I: सबसे ज्यादा स्टंपिंग वाले 8 प्लेयर
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले 8 खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 98 मैच में 34 स्टंप आउट किए।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर पाकिस्तान के कमरान अकमल हैं जिन्होंने 58 मैच में 32 स्टंप आउट किए।
कमरान अकमल
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम 102 मैच में 30 स्टंपिंग के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
मुशफिकुर रहीम
Photo: ICC/FB
अफगानिस्तान के मोहम्मद शहजाद लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। शहजाद ने 73 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 28 स्टंपिंग किए।
मोहम्मद शहजाद
Photo: ICC/FB
केन्या के इरफान करीम 64 मैच में 25 स्टंपिंग के साथ लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
इरफान करीम
Source: Insta
युगांडा के साइरस काकुरु लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। काकुरु ने अबतक 50 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 21 स्टंप आउट किए हैं।
साइरस काकुरु
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी कुमार संगकारा ने 56 मैच में 20 स्टंपिंग की और वे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
वेस्टइंडीज के दिनेश रामदीन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। रामदीन ने 71 टी-20 इंटरनेशनल मैच में 20 स्टंप आउट किए।
दिनेश रामदीन
Photo: ICC/FB
टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-8 भारतीय
