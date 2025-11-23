By Mohit
PUBLISHED Nov 23, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
ODI में सबसे ज्यादा स्टंप करने वाले विकेटकीपर
वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंप आउट करने वाले 8 विकेटकीपर कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। धोनी ने 350 वनडे मैच में 123 स्टंप आउट किए हैं।
एमएस धोनी
Photo: ICC/FB
पूर्व श्रीलंकाई खिलाड़ी कुमार संगकारा लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। संगकारा ने 404 वनडे मैच में 99 स्टंप आउट किए।
कुमार संगकारा
Photo: ICC/FB
श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज रमेश कालूवितरने लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। रमेश ने 189 वनडे मैच में 75 स्टंप आउट किए।
रमेश कालूवितरने
Photo: ICC/FB
पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी 219 वनडे मैच में कुल 73 स्टंप आउट किए। वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
मोईन खान
Photo: ICC/FB
बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। रहीम ने 274 वनडे मैच में 56 स्टंप आउट किए।
मुशफिकुर रहीम
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट ने 287 वनडे मैच में 55 स्टंप आउट किए। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
एडम गिलक्रिस्ट
Photo: ICC/FB
पूर्व भारतीय विकेटकीपर नयन मोंगिया लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। मोंगिया ने 140 वनडे मैच में 44 स्टंप आउट किए।
नयन मोंगिया
ऑस्ट्रेलिया के इयान हीली लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। हीली ने 168 वनडे मैच में 39 स्टंप आउट किए।
इयान हीली
Photo: ICC/FB
टेस्ट में सबसे तेज शतक जड़ने वाले टॉप-8 बल्लेबाज
Click Here