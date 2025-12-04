By Mohit
सबसे ज्यादा ODI छक्के वाले टॉप-9 भारतीय

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले टॉप-9 भारतीय बल्लेबाज कौन हैं आइए जान लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने अबतक खेले 278 मैच में 352 छक्के जड़े हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर एमएस धोनी हैं जिन्होंने 350 वनडे मैच में 229 छक्के जड़े।

एमएस धोनी

Photo: ICC/FB

सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। तेंदुलकर ने 463 वनडे मैच में 195 छक्के जड़े।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

सौरव गांगुली लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गांगुली ने 311 वनडे मैच में 190 छक्के जड़े हैं।

सौरव गांगुली

Photo: ICC/FB

विराट कोहली अबतक खेले 307 वनडे मैच में 161 छक्के जड़ चुके हैं। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

युवराज सिंह ने अपने करियर में 304 वनडे मैच खेले जिनमें 155 छक्के जड़े। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

युवराज सिंह

Photo: ICC/FB

वीरेंद्र सहवाग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। सहवाग ने 251 वनडे मैच में 136 छक्के जड़े।

वीरेंद्र सहवाग

Photo: ICC/FB

सुरेश रैना लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। रैना ने 226 वनडे मैच में 120 छक्के जड़े।

सुरेश रैना

Photo: ICC/FB

अजय जडेजा लिस्ट में नौवें स्थान पर हैं। जडेजा ने 196 वनडे मैच में 85 छक्के जड़े।

अजय जडेजा

Photo: ICC/FB

