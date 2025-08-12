By Mohit
सबसे ज्यादा ODI छक्के जड़ने वाले भारतीय

ODI में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले भारत के टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर रोहित शर्मा हैं जिन्होंने 273 मैच में कुल 344 छक्के जड़े हैं। रोहित ओवरऑल दूसरे नंबर पर हैं। रोहित से आगे पाक के शाहिद अफरीदी हैं जिनके 351 छक्के हैं।

रोहित

पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी लिस्ट में 350 वनडे मैच में 229 छक्कों के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

एमएस धोनी

पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। सचिन ने 463 वनडे मैच में कुल 195 छक्के जड़े।

सचिन तेंदुलकर

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली 311 मैच में 190 छक्कों के साथ लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

सौरव गांगुली

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। युवराज ने 304 वनडे मैच में 155 छक्के जड़े।

युवराज सिंह

टीम इंडिया के मौजूदा स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अबतक 302 मैच में 152 छक्के जड़ चुके हैं। वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

लिस्ट में पूर्व ओपनर सातवें स्थान पर हैं। सहवाग ने 251 मैच में 136 छक्के जड़े।

वीरेंद्र सहवाग

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर सुरेश रैना 226 वनडे मैच में 120 छक्कों के साथ लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं।

सुरेश रैना

