By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

WC में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले प्लेयर

वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं चलिए जानते हैं।

चलिए जानते हैं

भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने 28 मैच में 54 छक्के जड़े हैं।

रोहित शर्मा

Photo: Rohit/FB

वेस्टइंडीज के क्रिस गेल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। गेल ने 35 मैच में 49 छक्के जड़े।

क्रिस गेल

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल 27 मैच में 43 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।

ग्लेन मैक्सवेल

Photo: ICC/FB

ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वार्नर ने 29 मैच में 41 छक्के जड़े।

डेविड वार्नर

Photo: ICC/FB

साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने 23 मैच में 37 छक्के जड़े। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।

एबी डिविलियर्स

Photo: ICC/FB

लिस्ट में साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डेविड मिलर छठे स्थान पर हैं। मिलर ने 24 वनडे मैच में 35 छक्के जड़े हैं।

डेविड मिलर

Photo: ICC/FB

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। पोंटिंग ने 46 मैच में 31 छक्के जड़े।

रिकी पोंटिंग

Photo: ICC/FB

न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। मैकुलम ने 34 मैच में 29 छक्के जड़े।

ब्रेंडन मैकुलम

Photo: ICC/FB

सबसे ज्यादा ODI विकेट वाले टॉप-8 अफ्रीकी

 Click Here