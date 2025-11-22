By Mohit
PUBLISHED Nov 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
WC में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले प्लेयर
वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले प्लेयर्स कौन-कौन हैं चलिए जानते हैं।
चलिए जानते हैं
भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा लिस्ट में पहले स्थान पर हैं। रोहित ने 28 मैच में 54 छक्के जड़े हैं।
रोहित शर्मा
Photo: Rohit/FB
वेस्टइंडीज के क्रिस गेल लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। गेल ने 35 मैच में 49 छक्के जड़े।
क्रिस गेल
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल 27 मैच में 43 छक्कों के साथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं।
ग्लेन मैक्सवेल
Photo: ICC/FB
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। वार्नर ने 29 मैच में 41 छक्के जड़े।
डेविड वार्नर
Photo: ICC/FB
साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने 23 मैच में 37 छक्के जड़े। वे लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
लिस्ट में साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर डेविड मिलर छठे स्थान पर हैं। मिलर ने 24 वनडे मैच में 35 छक्के जड़े हैं।
डेविड मिलर
Photo: ICC/FB
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। पोंटिंग ने 46 मैच में 31 छक्के जड़े।
रिकी पोंटिंग
Photo: ICC/FB
न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलम लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। मैकुलम ने 34 मैच में 29 छक्के जड़े।
ब्रेंडन मैकुलम
Photo: ICC/FB
सबसे ज्यादा ODI विकेट वाले टॉप-8 अफ्रीकी
Click Here