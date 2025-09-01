By Mohit
PUBLISHED Sep 1, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
T20I: सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान
क्रिकेट के टी-20 फार्मैट को दर्शक काफी पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न इस फार्मैट में चौके-छक्के की बारिश जो होती है।
काफी पसंद करते हैं
टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एरोन फिंच ने टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 82 छक्के अपने नाम किए हैं।
एरोन फिंच
Photo: ICC/FB
इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 86 छक्के जड़े।
इयोन मोर्गन
Photo: ICC/FB
यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक 104 छक्के जड़े हैं।
मुहम्मद वसीम
Photo: ICC/FB
विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं।
रोहित शर्मा
Video: ICC/FB
रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 105 छक्के जड़े हैं।
105 छक्के
Photo: ICC/FB
यानी यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम को रोहित शर्मा से आगे निकलने के लिए सिर्फ दो छक्कों की दरकार है।
खतरे में रिकॉर्ड
Photo: ICC/FB
ये हैं श्रीसंत और हरभजन सिंह की वाइफ
Click Here