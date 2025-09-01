By Mohit
T20I: सबसे अधिक छक्के जड़ने वाले कप्तान

क्रिकेट के टी-20 फार्मैट को दर्शक काफी पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों न इस फार्मैट में चौके-छक्के की बारिश जो होती है।

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले कप्तान कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एरोन फिंच ने टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 82 छक्के अपने नाम किए हैं।

Photo: ICC/FB

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान इयोन मोर्गन ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 86 छक्के जड़े।

Photo: ICC/FB

यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अबतक 104 छक्के जड़े हैं।

Photo: ICC/FB

विस्फोटक बल्लेबाज रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़े हैं।

Video: ICC/FB

रोहित ने टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान 105 छक्के जड़े हैं।

Photo: ICC/FB

यानी यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम को रोहित शर्मा से आगे निकलने के लिए सिर्फ दो छक्कों की दरकार है।

Photo: ICC/FB

