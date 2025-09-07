By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED Sept 07, 2025
T-20I में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट पर आउट होने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में रोहित शर्मा भी
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट होने वाले बल्लेबाज रवांडा के मार्टिन अकायेजु हैं।
मार्टिन अकायेजु
Pic Credit: Social Media
मार्टिन अकायेजु ने अपने करियर में कुल 71 पारियां खेली हैं, जिसमें 53 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए हैं।
53 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट
इस सूची में दूसरे स्थान पर पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं।
रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
रोहित शर्मा ने अपने करियर में कुल 151 पारियां खेली हैं, जिसमें वे 50 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए हैं।
50 बार सिंगल डिजिट पर हुए आउट
Pic Credit: Social Media
रोहित के बाद इस सूची में तीसरे स्थान पर अफगानिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद नबी का नाम है।
मोहम्मद नबी तीसरे स्थान पर
Pic Credit: Social Media
मोहम्मद नबी ने अपने करियर में कुल 124 पारियां खेली हैं, जिसमें 49 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए हैं।
49 बार नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा
Pic Credit: Social Media
आयरलैंड के पॉल स्टर्लिंग इस सूची में चौथे स्थान पर हैं।
पॉल स्टर्लिंग
Pic Credit: Social Media
स्टर्लिन ने अपने करियर में कुल 148 पारियां खेली हैं, जिसमें 45 बार दहाई के आंकड़े को नहीं छू पाए हैं।
45 बार इकाई पर आउट
Pic Credit: Social Media
बांग्लादेश के शाकिब अल हसन इस सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 127 टी-20 पारियां खेली हैं, जिसमें 44 बार सिंगल डिजिट के स्कोर पर आउट हुए हैं।
शाकिब अल हसन नंबर 5 पर
Pic Credit: Social Media
