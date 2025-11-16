By Mohit
PUBLISHED Nov 16, 2025
T20I डेब्यू में सबसे अधिक रन वाले प्लेयर
T20 इंटरनेशल के डेब्यू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जानते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर कनाडा के मैथ्यू स्पूर्स हैं जिन्होंने फिलिपींस के खिलाफ 18 फरवरी 2022 में 108 रन की पारी खेली थी।
पहला स्थान
Photo: BBL
लिस्ट में दूसरे स्थान पर सर्बिया के लेस्ली डनबर हैं जिन्होंने बुल्गारिया के खिलाफ 14 अक्टूबर 2019 को 104 रन की पारी खेली थी।
दूसरा स्थान
Source: Insta
लिस्ट में तीसरे स्थान पर जीन-पियरे कोट्जे हैं जिन्होंने नामीबिया के लिए खेलते हुए बोत्सवाना के खिलाफ 20 अगस्त 2019 को 101 रन की पारी खेली थी।
तीसरा स्थान
Source: Insta
लिस्ट में कनाडा के रविंद्रपाल सिंह चौथे स्थान पर हैं। सिंह ने केमैन के खिलाफ 18 अगस्त 2019 को 101 रन की पारी खेली थी।
चौथा स्थान
Source: Insta
लिस्ट में पांचवें स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 फरवरी 2005 में 98 की पारी खेली थी।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चेक रिपब्लिक के सबावून दाविजी छठे स्थान पर हैं। दाविजी ने माल्टा के खिलाफ 18 अक्टूबर 2019 में 91 रन बनाए थे।
छठा स्थान
Source: Insta
लिस्ट में सातवें स्थान पर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डेविड वार्नर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 जनवरी 2009 को 89 रन की पारी खेली थी।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
कनाडा के हीरल पटेल लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। पटेल ने आयरलैंड के खिलाफ 3 फरवरी 2010 को 88 रन की पारी खेली थी।
हीरल पटेल
