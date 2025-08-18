By Mohit
T20I मैच में सबसे बड़ी पारी वाले कप्तान
क्रिकेट के टी-20 फार्मैट को फैन्स काफी पसंद करते हैं। ऐसा हो भी क्यों ने इस फार्मैट में जमकर चौके-छक्के जो बरसते हैं।
टी-20 इंटरनेशनल में एक मैच में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले कप्तान कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच हैं। फिंच ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 172 रन की पारी खेली थी।
एरोन फिंच
फिंच ने अपनी पारी के दौरान 76 गेंद का सामना किया था जिनमें 10 छक्के और 16 चौके जड़े थे।
जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा ने साल 2024 में गांबिया के खिलाफ नाबाद 133 रन बना डाले थे।
सिकंदर रजा
बेल्जियम के शहरयार बट्ट ने बतौर कप्तान 2020 में चेक गणराज्य के खिलाफ खेले गए मैच में नाबाद 125 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी।
शहरयार बट्ट
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर शेन वाटसन ने बतौर कप्तान टीम इंडिया के खिलाफ 2016 में नाबाद 124 रन बनाए थे।
शेन वाटसन
पाकिस्तान के बाबर आजम ने बतौर कप्तान 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 मैच में 122 रन ठोक डाले थे।
बाबर आजम
सिंगापुर के अरित्र दत्ता ने जापान के खिलाफ 11 फरवरी 2024 को 63 गेंद में 122 रन की पारी खेली थी।
अरित्र दत्ता
