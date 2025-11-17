By Mohit
PUBLISHED Nov 17, 2025
Cricket
टेस्ट: बिना शतक सबसे अधिक रन वाले प्लेयर
बिना शतक के टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।
टॉप-8 प्लेयर्स
लिस्ट में पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के दिवंगत प्लेयर शेन वार्न हैं जिन्होंने 145 टेस्ट मैच में 3154 रन बनाए।
पहला स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर श्रीलंका के निरोशन डिकवेला हैं जिन्होंने 54 टेस्ट मैच में 2757 रन बनाए।
दूसरा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने अबतक खेले 100 टेस्ट मैच में 2322 रन बनाए हैं।
तीसरा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर टिम साउदी हैं जिन्होंने 107 टेस्ट मैच में 2245 रन बनाए।
चौथा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में पांचवें स्थान पर पूर्व भारतीय बल्लेबाज चेतन चौहान हैं जिन्होंने 40 टेस्ट मैच में 2084 रन बनाए।
पांचवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में छठे स्थान पर वेस्टइंडीज के पूर्व बल्लेबाज डेरिक मरे हैं जिन्होंने 62 टेस्ट मैच में 1993 रन बनाए।
छठा स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सातवें स्थान पर मैल्कम मार्शल हैं जिन्होंने 81 टेस्ट मैच में 1810 रन बनाए।
सातवां स्थान
Photo: ICC/FB
लिस्ट में आठवें स्थान पर साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी वर्नोन फिलेंडर हैं जिनके नाम 64 टेस्ट मैच में 1779 रन हैं।
आठवां स्थान
Photo: ICC/FB
