T20I: सबसे अधिक रन आउट करने वाले इंडियन

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन आउट करने वाले इंडियन प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

टी-20 में इंडिया के लिए टॉप 4 की पोजिशन पर रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या हैं। तीनों ही प्लेयर्स 4 रन आउट करने में सफल रहे हैं।

पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना की गिनती टॉप फील्डर में होती थी। रैना ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में 5 रन आउट किए।

स्टार खिलाड़ी विराट कोहली ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में कुल 7 बार रन आउट के जरिए विरोधी प्लेयर्स को पवेलियन भेजा।

धाकड़ ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने टी-20 इंटरनेशनल करियर में कुल 10 रन आउट किए। वे लिस्ट में पहले स्थान पर हैं।

जडेजा टीम इंडिया के बेस्ट फील्डर हैं। वे अब टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके हैं।

जडेजा ने अपने करियर में कुल 74 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले जिनमें 515 रन बनाए और 54 विकेट चटकाए।

आपको बता दें कि रवींद्र जडेजा ने अपने टी-20 इंटरनेशनल करियर में कुल 28 कैच भी लपके हैं।

जडेजा अब सिर्फ टेस्ट और वनडे फार्मैट में एक्टिव हैं। जडेजा की उम्र 36 वर्ष है।

