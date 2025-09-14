By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025
Cricket
T20:सबसे अधिक डक पर आउट होने वाले इंडियन
T20
इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा
डक
पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
इए जान लेते हैं
भारतीय टी-20 टीम के कप्तान
सूर्यकुमार
यादव
अबतक
T20
इंटरनेशनल में 5 बार
डक
पर आउट हुए हैं।
सूर्यकुमार
यादव
Source: Insta
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
केएल
राहुल
अबतक
T20
इंटरनेशनल में 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
केएल
राहुल
Photo: ICC/FB
भारतीय
विकेटकीपर
बल्लेबाज
संजू
सैमसन
अबतक
T20
इंटरनेशनल में 6 बार बिना खाता खोले
पवेलियन
लौटे हैं।
संजू
सैमसन
Photo: ICC/FB
स्टार
बल्लेबाज विराट
कोहली
टी-20 इंटरनेशनल में 7 बार
डक
पर आउट हुए।
विराट
कोहली
Photo: ICC/FB
रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 12 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
रोहित शर्मा
Photo: ICC/FB
बता दें कि रोहित शर्मा और विराट
कोहली
टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से
रिटायरमेंट ले
चुके हैं।
हो चुके रिटायर
