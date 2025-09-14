By Mohit
PUBLISHED Sep 14, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

T20:सबसे अधिक डक पर आउट होने वाले इंडियन

T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

भारतीय टी-20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव अबतक T20 इंटरनेशनल में 5 बार डक पर आउट हुए हैं।

सूर्यकुमार यादव

Source: Insta

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल अबतक T20 इंटरनेशनल में 5 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

केएल राहुल

Photo: ICC/FB

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अबतक T20 इंटरनेशनल में 6 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं।

संजू सैमसन

Photo: ICC/FB

स्टार बल्लेबाज विराट कोहली टी-20 इंटरनेशनल में 7 बार डक पर आउट हुए।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

रोहित शर्मा टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 12 बार शून्य पर आउट हुए हैं।

रोहित शर्मा

Photo: ICC/FB

बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं।

हो चुके रिटायर

