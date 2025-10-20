By Mohit
सबसे ज्यादा 0 पर आउट होने वाले भारतीय
सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन-कौन हैं आइए आज इसपर नजर डाल लेते हैं।
आइए जानते हैं
भारत के लिए सबसे ज्यादा बार डक पर आउट होने वाले खिलाड़ी पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान हैं। वे अपने करियर में 303 मैच में 43 बार शून्य पर चलते बने थे।
जहीर खान
लिस्ट में दूसरे स्थान पर ईशांत शर्मा हैं जो कि 199 मैच में 40 बार शून्य पर आउट हुए।
ईशांत शर्मा
लिस्ट में तीसरे स्थान पर विराट कोहली हैं जो कि अबतक 551 मैच में 39 बार शून्य पर आउट हुए हैं।
विराट कोहली
पूर्व स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 37 बार शून्य पर चलते बने।
हरभजन
लिस्ट में जसप्रीत बुमराह का भी नाम है जो कि अबतक कुल 35 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं।
जसप्रीत बुमराह
पूर्व स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले 35 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में खाता नहीं खोल सके।
अनिल कुंबले
रोहित शर्मा 34 बार इंटरनेशनल क्रिकेट में शून्य पर आउट हुए हैं तो वहीं सचिन तेंदुलकर भी 34 बार इंटरेशनल क्रिकेट में खाता नहीं खोल सके।
रोहित-सचिन
