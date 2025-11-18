By Mohit
सबसे ज्यादा टेस्ट शतक वाले टॉप-8 अफ्रीकी

साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट फार्मैट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 खिलाड़ी कौन हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर जैक कैलिस हैं जिन्होंने 165 टेस्ट मैच में 45 शतक जड़े।

जैक कैलिस

Photo: ICC/FB

हाशिम आमला लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 124 टेस्ट मैच में 28 शतक अपने नाम किए।

हाशिम आमला

Photo: ICC/FB

ग्रीम स्मिथ लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। स्मिथ ने 116 टेस्ट मैच में 27 शतक जड़े।

ग्रीम स्मिथ

Photo: ICC/FB

एबी डिविलियर्स लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। एबी ने 114 टेस्ट मैच खेले जिनमें 22 शतक जड़े।

एबी डिविलियर्स

Photo: ICC/FB

लिस्ट में पांचवें स्थान पर गैरी कस्टर्न हैं जिन्होंने 101 टेस्ट मैच में 21 शतक जड़े।

गैरी कस्टर्न

Photo: ICC/FB

डेरिल कलिनन लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। कलिनन ने 70 टेस्ट मैच में 14 शतक जड़े।

डेरिल कलिनन

Photo: ICC/FB

डीन एल्गर लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। एल्गर ने 86 टेस्ट मैच में 14 शतक जड़े।

डीन एल्गर

Photo: ICC/FB

हर्शल गिब्स लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। गिब्स ने 90 टेस्ट मैच में 14 शतक अपने नाम किए।

हर्शल गिब्स

Source: Insta

