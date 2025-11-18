By Mohit
PUBLISHED Nov 18, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
पाक के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट शतक वाले
टेस्ट में पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले टॉप-8 पाकिस्तानी बल्लेबाज कौन हैं आइए जानते हैं।
चलिए जानते हैं
लिस्ट में पहले स्थान पर यूनुस खान हैं जिन्होंने 118 टेस्ट मैच में 34 शतक शतक जड़े।
यूनुस खान
Photo: iCC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर इंजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 119 टेस्ट मैच में 25 शतक जड़े।
इंजमाम-उल-हक
Photo: iCC/FB
लिस्ट में मोहम्मद यूसुफ तीसरे स्थान पर हैं। यूसुफ ने 90 टेस्ट मैच में 24 शतक जड़े।
मोहम्मद यूसुफ
Photo: iCC/FB
जावेद मियांदाद लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। मियांदाद ने 124 टेस्ट मैच में 23 शतक जड़े हैं।
जावेद मियांदाद
Photo: iCC/FB
अजहर अली लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। अली ने 97 टेस्ट मैच में 19 शतक अपने नाम किए।
अजहर अली
Photo: iCC/FB
सलीम मलिक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। मलिक ने 103 टेस्ट मैच में 15 शतक अपने नाम किए।
सलीम मलिक
एजाज अहमद लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। अहमद ने 60 टेस्ट मैच में 12 शतक जड़े।
एजाज अहमद
Photo: iCC/FB
हनीफ मोहम्मद लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। मोहम्मद ने 55 टेस्ट मैच में 12 शतक जड़े।
हनीफ मोहम्मद
Photo: iCC/FB
T20I में सबसे ज्यादा स्टंपिंग करने वाले 8 खिलाड़ी
Click Here