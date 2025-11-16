By Mohit
सबसे अधिक ODI शतक वाले टॉप-8 पाक प्लेयर
पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशलल में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर बाबर आजम हैं जो कि अबतक 20 वनडे शतक जड़ चुके हैं।
बाबर आजम
लिस्ट में दूसरे स्थान पर सईद अनवर हैं जिन्होंने वनडे फार्मैट में 20 शतक अपने नाम किए।
सईद अनवर
लिस्ट में तीसरे स्थान पर मोहम्मद युसूफ हैं जिन्होंने 15 वनडे शतक जड़े।
मोहम्मद युसूफ
पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां ने वनडे फार्मैट में अबतक 11 शतक अपने नाम किए हैं और वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।
फखर जमां
पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने वनडे फार्मैट में 11 शतक जड़े।
मोहम्मद हफीज
लिस्ट में एजाज अहमद छठे स्थान पर हैं। एजाज ने 10 शतक जड़े।
एजाज अहमद
इंजमाम-उल-हक
लिस्ट में सातवें सातवें स्थान पर इंजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 10 शतक जड़े।
लिस्ट में आठवें स्थान पर इमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 9 वनडे शतक जड़े।
इमाम-उल-हक
