सबसे अधिक ODI शतक वाले टॉप-8 पाक प्लेयर

पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशलल में सबसे अधिक शतक जड़ने वाले टॉप-8 प्लेयर्स कौन-कौन हैं आइए नजर डाल लेते हैं।

आइए जानते हैं

लिस्ट में पहले स्थान पर बाबर आजम हैं जो कि अबतक 20 वनडे शतक जड़ चुके हैं।

बाबर आजम

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर सईद अनवर हैं जिन्होंने वनडे फार्मैट में 20 शतक अपने नाम किए।

सईद अनवर

Photo: ICC/FB

लिस्ट में तीसरे स्थान पर मोहम्मद युसूफ हैं जिन्होंने 15 वनडे शतक जड़े।

मोहम्मद युसूफ

Photo: ICC/FB

पाकिस्तानी बल्लेबाज फखर जमां ने वनडे फार्मैट में अबतक 11 शतक अपने नाम किए हैं और वे लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं।

फखर जमां

Photo: ICC/FB

पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद हफीज ने वनडे फार्मैट में 11 शतक जड़े।

मोहम्मद हफीज

Photo: ICC/FB

लिस्ट में एजाज अहमद छठे स्थान पर हैं। एजाज ने 10 शतक जड़े।

एजाज अहमद

Photo: ICC/FB

इंजमाम-उल-हक

Photo: ICC/FB

लिस्ट में सातवें सातवें स्थान पर इंजमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 10 शतक जड़े।

लिस्ट में आठवें स्थान पर इमाम-उल-हक हैं जिन्होंने 9 वनडे शतक जड़े।

इमाम-उल-हक

Photo: ICC/FB

