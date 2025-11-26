By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025
Test में सबसे ज्यादा चौके वाले 5 अफ्रीकी
क्रिकेट का टेस्ट फार्मैट आज भी काफी पसंद किया जाता है। ये इस खेल का सबसे पुराना फार्मैट है।
साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 408 रन के विशाल अंतर से जीत हासिल की और साथ ही सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है।
Photo: TeamIndia/Insta
आज हम आपको टेस्ट में साउथ अफ्रीका के लिए सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले 5 खिलाड़ी कौन-कौन हैं इस बारे में बता रहे हैं।
लिस्ट में पहले स्थान पर हाशिम आमला हैं जिन्होंने अपने 124 टेस्ट मैच के करियर में कुल 1170 चौके जड़े।
Photo: ICC/FB
ग्रीम स्मिथ लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। स्मिथ ने 117 टेस्ट मैच में 1165 चौके जड़े।
Photo: ICC/FB
एबी डिविलियर्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डिविलियर्स ने 114 टेस्ट मैच में कुल 1024 चौके जड़े।
Photo: ICC/FB
लिस्ट में चौथे स्थान पर गैरी कर्स्टन हैं जिन्होंने 101 टेस्ट मैच में 922 चौके जड़े।
Photo: ICC/FB
लिस्ट में हर्शल गिब्स पांचवें स्थान पर हैं। गिब्स ने 90 टेस्ट मैच में 887 चौके जड़े।
Photo: ICC/FB
