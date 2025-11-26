By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025
सबसे ज्यादा ODI चौके वाले 8 साउथ अफ्रीकी
क्रिकेट के तीन फार्मैट टेस्ट, वनडे और टी-20 हैं। तीनों ही फार्मैट को क्रिकेट प्रेमी काफी पसंद करते हैं।
तीन फार्मैट
आज हम आपको वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप-8 अफ्रीकी खिलाड़ी कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।
टॉप-8
लिस्ट में पहले स्थान पर हर्शल गिब्स हैं जिन्होंने 248 वनडे मैच में 930 चौके जड़े।
हर्शल गिब्स
Photo: ICC/FB
पूर्व साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस ने 328 वनडे मैच में 911 चौके जड़े।
जैक कैलिस
Photo: ICC/FB
एबी डिविलियर्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डिविलियर्स ने 228 वनडे मैच में 840 चौके जड़े।
एबी डिविलियर्स
Photo: ICC/FB
हाशिम आमला इस मामले में चौथे स्थान पर हैं। आमला ने 181 वनडे मैच खेले जिनमें 822 चौक जड़े।
हाशिम आमला
Photo: ICC/FB
क्विंटन डिकॉक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। डिकॉक ने अबतक 158 वनडे मैच में 791 चौके जड़े।
क्विंटन डिकॉक
Photo: ICC/FB
ग्रीम स्मिथ लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। स्मिथ ने 197 वनडे मैच में 788 चौके जड़े।
ग्रीम स्मिथ
Photo: ICC/FB
गैरी कर्स्टन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। कर्स्टन ने 185 वनडे मैच में 659 चौके जड़े।
गैरी कर्स्टन
Photo: ICC/FB
