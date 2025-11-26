By Mohit
PUBLISHED Nov 26, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

सबसे ज्यादा ODI चौके वाले 8 साउथ अफ्रीकी

क्रिकेट के तीन फार्मैट टेस्ट, वनडे और टी-20 हैं। तीनों ही फार्मैट को क्रिकेट प्रेमी काफी पसंद करते हैं।

तीन फार्मैट

आज हम आपको वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा चौके जड़ने वाले टॉप-8 अफ्रीकी खिलाड़ी कौन-कौन हैं इसकी जानकारी दे रहे हैं।

टॉप-8

लिस्ट में पहले स्थान पर हर्शल गिब्स हैं जिन्होंने 248 वनडे मैच में 930 चौके जड़े।

हर्शल गिब्स

Photo: ICC/FB

पूर्व साउथ अफ्रीकी ऑलराउंडर जैक कैलिस ने 328 वनडे मैच में 911 चौके जड़े।

जैक कैलिस

Photo: ICC/FB

एबी डिविलियर्स लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। डिविलियर्स ने 228 वनडे मैच में 840 चौके जड़े।

एबी डिविलियर्स

Photo: ICC/FB

हाशिम आमला इस मामले में चौथे स्थान पर हैं। आमला ने 181 वनडे मैच खेले जिनमें 822 चौक जड़े।

हाशिम आमला

Photo: ICC/FB

क्विंटन डिकॉक लिस्ट में छठे स्थान पर हैं। डिकॉक ने अबतक 158 वनडे मैच में 791 चौके जड़े।

क्विंटन डिकॉक

Photo: ICC/FB

ग्रीम स्मिथ लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। स्मिथ ने 197 वनडे मैच में 788 चौके जड़े।

ग्रीम स्मिथ

Photo: ICC/FB

गैरी कर्स्टन लिस्ट में आठवें स्थान पर हैं। कर्स्टन ने 185 वनडे मैच में 659 चौके जड़े।

गैरी कर्स्टन

Photo: ICC/FB

