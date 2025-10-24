By Navaneet Rathaur
धरती का सबसे खतरनाक सांप, जो एक ही बार में खा सकता है 3 इंसान
रेटिकुलेटेड पायथन दुनिया का सबसे लंबा और खतरनाक सांप है, जो 30 फीट तक लंबा हो सकता है। यह नॉन-वेनमस है, लेकिन अपनी ताकत से 3 इंसानों को एक साथ निगल सकता है।
खतरनाक सांप
रेटिकुलेटेड पायथन दुनिया का सबसे लंबा सांप है। यह 6-10 मीटर लंबा हो सकता है और इसका वजन 75-150 किलो तक होता है। यह सांप इंडोनेशिया और फिलीपींस में पाया जाता है।
रेटिकुलेटेड पायथन
शारीरिक संरचना
Reticulated Python का मोटा शरीर और मजबूत मांसपेशियां शिकार को कुचलने में सक्षम हैं। ये सांप अपने जबड़े को 180 डिग्री तक खोलकर फैला सकता है।
रेटिकुलेटेड पायथन नॉन-वेनमस है, लेकिन कंस्ट्रिक्टर है। शिकार को लपेटकर दबाव बढ़ाता है और हृदय रुकने पर निगल लेता है।
शिकार का तरीका
बता दें कि इस खतरनाक सांप का मुंह इतना बड़ा होता है कि एक वयस्क इंसान को पूरा निगल लेता है। इस प्रजाति के बड़े सांप 3 इंसानों को लगातार खा सकते हैं।
इंसानों को निगलने की क्षमता
रेटिकुलेटेड पायथन जंगलों में रहता है, लेकिन अक्सर मानव बस्तियों में घुस आता है। इस सांप के द्वारा बच्चे और महिलाओं के शिकार करने के ज्यादा मामले दर्ज होते हैं।
खतरे के मामले
जंगल में मोटे जूते पहनें और रात में टॉर्च जरूर रखें। सांप दिखे तो चिल्लाएं और धीरे से पीछे की ओर हटें। स्थानीय गाइड के साथ घूमें।
सांप से बचें: सतर्क रहें
रेटिकुलेटेड पायथन मीट और छोटे जानवर खाता है। यह सांप अपने तेज चयापचय के कारण तेजी से बढ़ता है। वैसे तो रेटिकुलेटेड पायथन गर्म खून वाला नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर होता है।
वैज्ञानिक तथ्य
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रेटिकुलेटेड पायथन विलुप्ति के कगार पर है। ऐसे में इस सांप के संरक्षण को लेकर कई तरह के जतन किए जा रहे हैं।
संरक्षण: खतरे में प्रजाति
