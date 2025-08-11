By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 11, 2025
भारत में पाए जाने वाले इस सांप का नहीं है कोई एंटीवेनम
भारत में किंग कोबरा, जिसे नागराज कहते हैं, एक घातक सांप है, जिसके जहर का कोई विशिष्ट एंटीवेनम नहीं है। आइए जानते हैं इस विषैले सांप के बारे में।
किंग कोबरा
किंग कोबरा (Ophiophagus hannah) विश्व का सबसे लंबा जहरीला सांप है, जो 2-6 मीटर तक बढ़ता है। इसका फन और धमकी भरा अंदाज इसे अनूठा बनाता है।
सांपों का राजा
किंग कोबरा का जहर न्यूरोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक है। यह एक बार में यह 420-500 मिलीग्राम जहर छोड़ सकता है, जो 20 मिनट में जान ले सकता है।
घातक न्यूरोटॉक्सिक जहर
किंग कोबरा के जहर का भारत में कोई विशिष्ट एंटीवेनम नहीं है, क्योंकि इसका जहर जटिल और अत्यधिक घातक है। हालांकि, इसके लिए कोबरा का एंटीवेनम कभी-कभी उपयोग होता है।
कोई एंटीवेनम क्यों नहीं?
किंग कोबरा घने जंगलों, जैसे पश्चिमी घाट, हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों (असम, मेघालय, अरुणाचल) में पाया जाता है। यह कम आबादी वाले क्षेत्रों में रहता है।
कहां पाया जाता है किंग कोबरा?
किंग कोबरा का शरीर काला-भूरा, पीले-हरे बैंड के साथ होता है। इसका फन बड़ा और आंखें तीखी होती हैं। यह अन्य सांपों को भी खाता है।
किंग कोबरा की पहचान
किंग कोबरा शर्मीला और निशाचर होता है। यह आमतौर पर इंसानों से बचता है, लेकिन परेशान होने पर इसका काटना जानलेवा हो सकता है।
शर्मीला लेकिन घातक
किंग कोबरा के काटने पर तुरंत अस्पताल जाएं। काटे गए हिस्से को स्थिर रखें। इसके इलाज के लिए कोबरा के एंटीवेनम की अधिक मात्रा का उपयोग हो सकता है।
काटने पर क्या करें?
भारत में 'बिग फोर' (कोबरा, करैत, रसेल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर) के लिए एंटीवेनम है, लेकिन किंग कोबरा के लिए नहीं, क्योंकि इसके काटने के मामले कम हैं।
बिग फोर और किंग कोबरा
किंग कोबरा से बचने के लिए इसे न छेड़ें और जंगल में सतर्क रहें। सांपों को मारना गैरकानूनी है। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है।
जागरूकता और सावधानी
