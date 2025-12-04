By Mohit
PUBLISHED Dec 4, 2025
नंबर-3 पर सबसे अधिक ODI शतक वाले भारतीय
वनडे
इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3
पोजिशन
पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय विराट
कोहली
हैं।
विराट कोहली
Photo: TeamIndia/Insta
विराट
कोहली
ने
साउथ
अफ्रीका
के खिलाफ बुधवार को खेले दूसरे
वनडे
मैच में ये उपलब्धि हासिल की।
जड़ा शतक
Photo: TeamIndia/Insta
कोहली
नंबर-3
पोजिशन
पर खेलते हुए
अबतक
कुल 46 शतक अपने नाम कर चुके हैं।
46 शतक
Photo: TeamIndia/Insta
विराट
कोहली
ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज
सचिन
तेंदुलकर
को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।
छोड़ा पीछे
Photo: ICC/FB
सचिन
ने
वनडे
क्रिकेट में नंबर-3
पोजिशन
पर खेलते हुए कुल 45 शतक जड़े हैं।
सचिन के 45 शतक
विराट लगातार शतक लगाकर
रिकॉर्ड
तोड़ते जा रहे हैं। अब उनकी नजर
सचिन
के
'
महारिकॉर्ड
'
यानी शतकों के शतक पर जरूर होगी।
'
महारिकॉर्ड
'
Photo: TeamIndia/Insta
सचिन
तेंदुलकर
ने
टेस्ट
और
वनडे
फार्मैट
में कुल मिलाकर 100 शतक जड़े हैं।
सचिन
के अलावा
अबतक
कोई ऐसा नहीं कर सका है।
कोई नहीं कर सका
Source: Insta
विराट
कोहली
अबतक
खेले 307
वनडे
मैच में 53 शतक जड़ चुके हैं। वहीं वे
टेस्ट
और टी-20
फार्मैट
से संन्यास ले चुके हैं।
टेस्ट
में विराट ने 30 तो टी-20 में 1 शतक जड़ा।
विराट के शतक
Photo: TeamIndia/Insta
यानी विराट
कोहली
अबतक
कुल 84 शतक जड़ चुके हैं। यानी विराट को
सचिन
का
रिकॉर्ड
तोड़ने के लिए अब 17 शतक जड़ने होंगे।
17 शतक की दरकार
Photo: TeamIndia/Insta
