नंबर-3 पर सबसे अधिक ODI शतक वाले भारतीय

वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर-3 पोजिशन पर सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले भारतीय विराट कोहली हैं।

विराट कोहली

Photo: TeamIndia/Insta

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ बुधवार को खेले दूसरे वनडे मैच में ये उपलब्धि हासिल की।

जड़ा शतक

Photo: TeamIndia/Insta

कोहली नंबर-3 पोजिशन पर खेलते हुए अबतक कुल 46 शतक अपने नाम कर चुके हैं।

46 शतक

Photo: TeamIndia/Insta

विराट कोहली ने पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है।

छोड़ा पीछे

Photo: ICC/FB

सचिन ने वनडे क्रिकेट में नंबर-3 पोजिशन पर खेलते हुए कुल 45 शतक जड़े हैं।

सचिन के 45 शतक

विराट लगातार शतक लगाकर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। अब उनकी नजर सचिन के 'महारिकॉर्ड' यानी शतकों के शतक पर जरूर होगी।

'महारिकॉर्ड'

Photo: TeamIndia/Insta

सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट और वनडे फार्मैट में कुल मिलाकर 100 शतक जड़े हैं। सचिन के अलावा अबतक कोई ऐसा नहीं कर सका है।

कोई नहीं कर सका

Source: Insta

विराट कोहली अबतक खेले 307 वनडे मैच में 53 शतक जड़ चुके हैं। वहीं वे टेस्ट और टी-20 फार्मैट से संन्यास ले चुके हैं। टेस्ट में विराट ने 30 तो टी-20 में 1 शतक जड़ा।

विराट के शतक

Photo: TeamIndia/Insta

यानी विराट कोहली अबतक कुल 84 शतक जड़ चुके हैं। यानी विराट को सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अब 17 शतक जड़ने होंगे।

17 शतक की दरकार

Photo: TeamIndia/Insta

