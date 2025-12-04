नंबर-3 पर सबसे अधिक ODI शतक वाले भारतीय

विराट

कोहली

अबतक

खेले 307

वनडे

मैच में 53 शतक जड़ चुके हैं। वहीं वे

टेस्ट

और टी-20

फार्मैट

से संन्यास ले चुके हैं।

टेस्ट

में विराट ने 30 तो टी-20 में 1 शतक जड़ा।