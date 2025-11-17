By Mohit
टेस्ट: सबसे अधिक कैच लपकने वाले 8 भारतीय
क्रिकेट के सबसे पुराने फार्मैट टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-8 भारतीय कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।
टॉप-8 भारतीय
लिस्ट में पहले स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 164 टेस्ट मैच में 210 कैच लपके।
राहुल द्रविड़
Photo: ICC/FB
लिस्ट में दूसरे स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण हैं जिन्होंने 134 टेस्ट मैच में 135 कैच पकड़े।
वीवीएस लक्ष्मण
Photo: ICC/FB
विराट कोहली लिस्ट में 123 टेस्ट मैच में 121 कैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
विराट कोहली
Photo: ICC/FB
क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैच में 115 कैच लपके।
सचिन तेंदुलकर
Photo: ICC/FB
लिस्ट में सुनील गावस्कर पांचवें स्थान पर हैं। गावस्कर ने 125 टेस्ट मैच 108 कैच पकड़े।
सुनील गावस्कर
Photo: ICC/FB
मोहम्मद अजहरूद्दीन ने 99 टेस्ट मैच में 105 कैच लपके और वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।
मोहम्मद अजहरूद्दीन
Source: Insta
अंजिक्य रहाणे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रहाणे अबतक 85 टेस्ट मैच में 102 कैच पकड़ चुके हैं।
अंजिक्य रहाणे
Source: Insta
लिस्ट में आठवें स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 104 टेस्ट मैच में 91 कैच लपके।
वीरेंद्र सहवाग
Photo: ICC/FB
