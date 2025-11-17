By Mohit
टेस्ट: सबसे अधिक कैच लपकने वाले 8 भारतीय

क्रिकेट के सबसे पुराने फार्मैट टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले टॉप-8 भारतीय कौन-कौन हैं आइए जान लेते हैं।

टॉप-8 भारतीय

लिस्ट में पहले स्थान पर राहुल द्रविड़ हैं जिन्होंने 164 टेस्ट मैच में 210 कैच लपके।

राहुल द्रविड़

Photo: ICC/FB

लिस्ट में दूसरे स्थान पर वीवीएस लक्ष्मण हैं जिन्होंने 134 टेस्ट मैच में 135 कैच पकड़े।

वीवीएस लक्ष्मण

Photo: ICC/FB

विराट कोहली लिस्ट में 123 टेस्ट मैच में 121 कैच के साथ तीसरे स्थान पर हैं।

विराट कोहली

Photo: ICC/FB

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। सचिन ने 200 टेस्ट मैच में 115 कैच लपके।

सचिन तेंदुलकर

Photo: ICC/FB

लिस्ट में सुनील गावस्कर पांचवें स्थान पर हैं। गावस्कर ने 125 टेस्ट मैच 108 कैच पकड़े।

सुनील गावस्कर

Photo: ICC/FB

मोहम्मद अजहरूद्दीन ने 99 टेस्ट मैच में 105 कैच लपके और वे लिस्ट में छठे स्थान पर हैं।

मोहम्मद अजहरूद्दीन

Source: Insta

अंजिक्य रहाणे लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं। रहाणे अबतक 85 टेस्ट मैच में 102 कैच पकड़ चुके हैं।

अंजिक्य रहाणे

Source: Insta

लिस्ट में आठवें स्थान पर वीरेंद्र सहवाग हैं जिन्होंने 104 टेस्ट मैच में 91 कैच लपके।

वीरेंद्र सहवाग

Photo: ICC/FB

