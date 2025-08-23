By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 22, 2025
LIVE HINDUSTAN
Trending
क्या मच्छर के काटने से भी एचआईवी का संक्रमण फैल सकता है?
मच्छरों से डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं, लेकिन क्या ये एचआईवी भी फैला सकते हैं? आइए इस भ्रम को मेडिकल साइंस के आधार पर समझें।
मच्छर और एचआईवी
मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और जीका जैसी बीमारियां फैलाते हैं। ये वायरस उनके शरीर में जीवित रहते हैं और काटने से इंसानों में फैलते हैं।
मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां
एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस) रक्त, यौन संपर्क, सुई साझा करने या मां से बच्चे में फैलता है। यह हवा, पानी या कीटों से नहीं फैलता है।
एचआईवी क्या है?
लोग सोचते हैं कि मच्छर किसी एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटकर वायरस फैला सकता है। यह भ्रांति मच्छरों की बीमारी फैलाने की क्षमता के कारण है।
भ्रम की शुरुआत
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और CDC के अनुसार, मच्छर एचआईवी वायरस को अपने शरीर में लंबे समय तक जीवित नहीं रख सकते और ना ही इसे दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर सकते हैं।
मच्छर एचआईवी नहीं फैलाते
एचआईवी मच्छर के पेट में पच जाता है और उनके थूक (लार) में नहीं पहुंचता। डेंगू जैसे वायरस मच्छर की लार में फैलते हैं, लेकिन एचआईवी ऐसा नहीं करता है।
एचआईवी का जैविक तथ्य
एचआईवी रक्त संचार, असुरक्षित यौन संबंध, साझा सुई या मां से बच्चे में फैलता है। मच्छरों, हवा, पानी या सामान्य संपर्क से इसका प्रसार नहीं होता है।
एचआईवी कैसे फैलता है?
मच्छरों से डेंगू-मलेरिया से बचने के लिए मॉस्किटो रेपेलेंट, पूरे बांह के कपड़े और घर के आसपास जलभराव रोकें। यह अन्य बीमारियों से बचाएगा।
मच्छरों से रहें सुरक्षित
मच्छरों से एचआईवी नहीं फैलता, लेकिन जागरूकता की कमी भ्रांतियां बढ़ाती है। सही जानकारी अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें।
जागरूकता है जरूरी
मच्छर एचआईवी नहीं फैलाते। सही जानकारी के साथ भ्रांतियों को दूर करें और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियों से बचाव करें।
सही जानकारी, सुरक्षित जीवन
क्या आसमानी बिजली गिरने से नदी या समुद्र की मछलियां मर जाती हैं?
Click Here