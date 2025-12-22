By Navaneet Rathaur
सोमवार, शुक्रवार या रविवार...जानिए किस दिन कपड़े की खरीदारी करना शुभ होता है?
हिंदू धर्म और ज्योतिष शास्त्र में हर दिन किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। कपड़े खरीदना धन, सुख और वैभव से संबंधित कार्य है, इसलिए इसका दिन भी महत्वपूर्ण होता है।
सही दिन पर कपड़े खरीदने से लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और कपड़े लंबे समय तक अच्छे रहते हैं। आइए जानते हैं हर दिन का प्रभाव।
सोमवार चंद्रमा का दिन है। सफेद, हल्के नीले या क्रीम रंग के कपड़े खरीदना शुभ होता है। यह दिन मन की शांति और परिवारिक सुख के लिए अच्छा है। लेकिन काले या लाल रंग के कपड़े ना खरीदें।
मंगलवार को कपड़े खरीदना अशुभ माना जाता है। मंगल ऊर्जा और लड़ाई का ग्रह है। इस दिन खरीदे कपड़े जल्दी फटते हैं या रिश्तों में तनाव बढ़ता है। लाल रंग के कपड़े तो बिल्कुल नहीं खरीदें।
बुधवार व्यापार और बुद्धि का दिन है। हरे या हल्के नीले रंग के कपड़े खरीदना बहुत अच्छा होता है। बच्चों और युवाओं के लिए यह दिन शुभ है। व्यापार से जुड़े लोगों को भी फायदा होता है।
गुरुवार को पीले, केसरी या सुनहरे रंग के कपड़े खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। यह दिन धन, ज्ञान और सुख बढ़ाता है। शादी-विवाह या विशेष अवसर के कपड़े गुरुवार को खरीदें, तो बहुत बरकत होती है।
शुक्रवार के दिन खरीदे कपड़े लंबे समय तक अच्छे रहते हैं और घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है। इस दिन सफेद, गुलाबी, हल्का नीला या क्रीम रंग के कपड़े खरीदना अत्यंत शुभ है।
शनिवार को काले रंग के कपड़े नहीं खरीदें। नीले या गहरे रंग के कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन शुक्रवार या गुरुवार जितना शुभ नहीं होता है। जरूरत पड़ने पर खरीदें, लेकिन विशेष खरीदारी ना करें।
रविवार को लाल, नारंगी या सुनहरे रंग के कपड़े खरीदना शुभ है। यह दिन सम्मान और तेज बढ़ाता है। पुरुषों के लिए यह दिन अच्छा है। लेकिन ज्यादा महंगे कपड़े ना खरीदें।
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
