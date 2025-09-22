By Deepali Srivastava
40+ लेडीज के लिए मोना सिंह के स्टाइलिश लुक्स

जस्सी जैसी कोई नहीं से फेमस हुई एक्ट्रेस मोना सिंह आज बॉलीवुड में बड़ा नाम बना चुकी हैं। सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में उनका काम खूब पसंद किया गया।

मोना सिंह

दमदार एक्ट्रेस होने के साथ मोना फैशनेबल स्टार भी हैं। उनके लुक्स और आउटफिट्स काफी सिंपल-सोबर होते हैं।

फैशन स्टार

मोना जैसे स्टाइलिंग आउटफिट्स 40+ लेडीज भी ट्राई कर सकती हैं। चलिए उनके खास लुक्स आपको दिखाते हैं।

40+ लेडीज के लिए

मोना ने मेहंदी हरे रंग वाली लॉन्ग स्टाइलिश ड्रेस कैरी की है। इस तरह की ड्रेस किसी पार्टी के लिए परफेक्ट रहेगी।

ग्रीन लॉन्ग ड्रेस

व्हाइट कलर की स्कर्ट और प्लेन साटिन शर्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है। इस तरह का लुक क्लासी लगेगा।

व्हाइट लुक

ग्लैम लुक

स्लीवलेस टॉप और प्लाजो स्टाइल स्कर्ट में मोना सुंदर लग रही हैं। इस तरह का लुक नाइट पार्टी के लिए बेस्ट है।

कोट-स्कर्ट लुक

ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट और ग्रीन स्कर्ट लुक भी क्लासी लग रहा है। मोना ने कोट को बेल्ट के साथ स्टाइल किया है।

पार्टी ड्रेस

हॉल्टर नेक टॉप और स्लिट स्कर्ट के साथ मोना का ये लुक अच्छा लग रहा है। किसी भी पार्टी के लिए ये चुनें।

प्लाजो-टॉप लुक

लॉन्ग प्लाजो पैंट और क्रॉप टॉप लुक में मोना क्लासी वाइब दे रही हैं। ऑरेंज कलर में ये लुक अच्छा लग रहा है।

लूज गाउन

डीप वी नेक वाला लूज गाउन मोना ने स्टाइल किया है। इस तरह का गाउन भी आप कैरी कर सकती हैं।

